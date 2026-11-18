Ръководителят на Рейсинг Булс Алън Пърмейн разясни решението на отбора да запази Лиам Лоусън за сезон 2027 във Формула 1. Никола Цолов е бил сред обсъжданите кандидати за титулярно място, но тимът от Фаенца е предпочел да продължи с досегашния си състав - Лоусън и Арвид Линдблад.

“Знам, че се говореше за възможността да поставим Цолов в колата, но една от причините да задържим Лиам е, разбира се, представянето му”, заяви Пърмейн.

Според шефа на отбора приносът на новозеландеца се простира и извън спечелените точки. Опитът му е важен за развитието на Линдблад, който може да използва данните от неговите обиколки, за да анализира карането си и да подобрява представянето си на пистата.

През 2027 г. Цолов ще бъде резервен пилот на Ред Бул и Рейсинг Булс. Ролята ще задържи българина близо до работата на двата отбора, докато той очаква възможност за титулярно място във Формула 1.