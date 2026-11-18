Софийска районна прокуратура повдигна обвинение на 50-годишен мъж, проявил жестокост към котка, предава БТВ.

На 14 ноември миналата година в кв. „Враждебна“ в София обвиняемият е удрял котката с метална тръба. Вследствие на това ѝ е причинено тежко и трайно увреждане - тежка черепно-мозъчна травма и тежка белодробна травма.

Деянието е осъществено на публично място по особено мъчителен начин.

По случая се води досъдебно производство за престъпление, за което се предвижда наказание „лишаване от свобода“.

Обвиняемият е осъждан в миналото, но е реабилитиран.

С постановление на прокурор той е задържан за срок до 72 часа.

Днес беше внесе искане за определяне на мярка „задържане под стража“ спрямо обвиняемия.