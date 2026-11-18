Повдигнаха обвинение на мъж, пребил котка с метална тръба в София
Деянието е осъществено на публично място по особено мъчителен начин
Софийска районна прокуратура повдигна обвинение на 50-годишен мъж, проявил жестокост към котка, предава БТВ.
На 14 ноември миналата година в кв. „Враждебна“ в София обвиняемият е удрял котката с метална тръба. Вследствие на това ѝ е причинено тежко и трайно увреждане - тежка черепно-мозъчна травма и тежка белодробна травма.
Деянието е осъществено на публично място по особено мъчителен начин.
По случая се води досъдебно производство за престъпление, за което се предвижда наказание „лишаване от свобода“.
Обвиняемият е осъждан в миналото, но е реабилитиран.
С постановление на прокурор той е задържан за срок до 72 часа.
Днес беше внесе искане за определяне на мярка „задържане под стража“ спрямо обвиняемия.