Осем месеца лишаване от свобода получи Игор Дашковски за палежа на дипломатически автомобили пред българското посолство в Скопие. От присъдата ще бъдат приспаднати петте месеца, които той вече е прекарал в ареста, съобщава кореспондентът на БТА в Скопие Маринела Величкова.

Инцидентът се случи на 15 юни, когато 44-годишният Дашковски подпали дипломатически автомобили, паркирани пред сградата на българската дипломатическа мисия в столицата на Северна Македония.

Според установеното по делото мъжът пристигнал с автобус в централната част на града, облечен с тениска с образа на Гоце Делчев. След това купил бензин от близка бензиностанция, напълнил пластмасова бутилка и се насочил към автомобилите. Залял ги със запалителната течност, подпалил ги със запалка и напуснал мястото.

По време на съдебното заседание Дашковски признал вината си и изразил съжаление за извършеното.

Като утежняващи фактори съдията посочил начина на извършване на престъплението – използването на бензин и огън, нанесените материални щети и опасността, създадена за сигурността и нормалното функциониране на дипломатическата мисия.

Освен наказанието лишаване от свобода, Дашковски трябва да възстанови щетите по запалените автомобили, оценени на около 3400 евро.

Съдът уважи искането на защитата за освобождаването му от ареста, като определи мярка за неотклонение „подписка“ до окончателното влизане на присъдата в сила. И прокуратурата, и адвокатът му заявиха, че ще преценят дали да обжалват, след като се запознаят с писмените мотиви на съда.

В отговор на въпрос дали възнамерява да напусне Северна Македония, Дашковски увери, че няма подобни намерения.

„Отговорен човек съм и няма да избягам от държавата. Винаги съм бил отговорен и съм изпълнявал ангажиментите си към тази държава“, заяви той. По думите му единственото му пътуване извън страната е било до Черна гора през 2008 г.

От съдебното заседание стана ясно още, че Дашковски се води неосъждан заради изтичането на срока на по-ранна присъда за кражба.

При предходното заседание беше представена информация, че към момента на палежа той е разбирал действията си и се е ръководел от собственото си „чувство за справедливост“. Повод за реакцията му станал телевизионен репортаж, в който се твърдяло, че дипломатическите автомобили са били неправилно паркирани пред посолството. В съдебните материали мъжът е описан като емоционално и социално незрял, възприемащ себе си като жертва на системата. Съдът му препоръчал консултации с психотерапевт.

Разследването по случая беше прехвърлено на 19 юни от Основната прокуратура в Скопие към Прокуратурата за борба с организираната престъпност и корупцията. Срещу Дашковски беше образувано производство за „застрашаване на лица под международна защита“ по член 420, алинея 1 от Наказателния кодекс на Северна Македония. Предвиденото за това престъпление наказание е не по-малко от една година лишаване от свобода. Първоначално обвинението беше за „създаване на обща опасност“ по член 288.

Палежът предизвика широк отзвук в България и международни реакции. Позиции по случая бяха изразени в Европейския парламент, от делегацията на Европейския съюз в Скопие, от посолствата на Франция и Германия, както и от сдружения на българите в Северна Македония.