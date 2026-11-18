Речникът на "Кеймбридж" на английски език избра "човек" (human) за дума на 2026 година. Решението отразява нарастващия интерес към човешката същност в епоха, в която изкуственият интелект все повече размива границите между хората и машините, съобщава CNN.

Според речника думата се отнася до същество, "притежаващо качествата, недостатъците и чувствата, характерни за хората, за разлика от боговете, животните или машините".

От "Кеймбридж" обясняват, че 2026 година е белязана от глобални дебати за това какво означава да бъдеш човек на фона на бързото развитие на изкуствения интелект.

Като пример за тези дискусии се посочват изказвания на водещи специалисти в технологичната сфера, сред които е пионерът в областта на изкуствения интелект и носител на Нобеловата награда за физика за 2024 година Джефри Хинтън.

"Създаваме същества от друг свят. Готов съм да проявя егоизъм и да избера хората", заявява Хинтън.

Внимание се обръща и на разпространението на видеа, създадени чрез изкуствен интелект, които могат убедително да имитират реални личности. Развитието на подобни технологии предизвиква реакции и сред известни личности като Матю Макконъхи и Тейлър Суифт, които според публикацията са предприели действия за защита на изображенията и гласовете си чрез регистрация на търговски марки.

Лексикографът от речника на "Кеймбридж" Колин Макинтош посочва, че технологичните промени оказват влияние не само върху ежедневието, но и върху езика.

"Изкуственият интелект променя начина, по който говорим за това какво означава да си човек", подчертава Макинтош.

По думите му традиционното значение на думата разграничава хората от боговете, животните и машините. С навлизането на изкуствения интелект обаче все по-често се използват изрази като "създаден от човек", които подчертават разликата между човешкото творчество и съдържанието, генерирано от технологии.

Освен думата на годината речникът на "Кеймбридж" представи и нови понятия, добавени през 2026 година.

Сред тях е aura farming - поведение, при което човек умишлено изгражда образ, който околните възприемат като привлекателен, интересен и достоен за възхищение.

Друго популярно понятие е looksmaxxing, което описва стремежа към максимално подобряване на външния вид. Терминът придобива популярност в социалните мрежи, особено сред общности от млади мъже.

В речника е включен и изразът air jail, използван за метод при възпитанието на животни, най-често кучета, при който те се повдигат от земята и се задържат във въздуха за определено време при нежелано поведение.

Изборът на "човек" за дума на 2026 година поставя във фокуса въпроса за човешката идентичност и нейното значение в свят, в който технологиите все по-успешно имитират човешки способности.