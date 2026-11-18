Няма връзка между земетресенията в Румъния и в България, казаха сеизмолозите от БАН, цитирани от БТВ.

„За момента няма регистрирани вторични трусове в Румъния. В повечето случаи след такова умерено силно земетресение няма интензивни вторични трусове“, обясни доц. Пламена Райкова от Националния институт по геофизика, геодезия и география към БАН.

Земетресението в района на Смолян е регистрирано 20-30 минути след труса във Вранча.

„От събота започна поредица от слаби земетресения в този район. Характерно за него е такъв тип слаба сеизмичност“, обясни сеизмологът.