Георги Дерменджиев вярва в шансовете на Лудогорец да се върне на върха в българския футбол. 71-годишният треньор е четирикратен шампион с разградчани, които през миналия сезон бяха детронирани от Левски след 14 поредни титли. В момента „орлите" са на трето място в Първа лига с 30 точки.

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„Лудогорец през тези 14 години показа, че е клуб с много голям просперитет. Това се вижда от шампионските титли, международното представяне и футболистите, които има и които е имал. Това е клуб, който е много добре организиран, и аз мисля, че ще се върне на пътя към шампионската титла. Хубавото през тази година е, че ЦСКА изгражда добър отбор, Левски също изгражда добър отбор и конкуренцията ще се увеличи. Това е много добре за българския футбол и за международните мачове, които играят нашите клубове", заяви Дерменджиев за БНТ.

Дерменджиев взе отношение и по темата за националния отбор, на който бе селекционер в продължение на една година от септември 2019 до декември 2020 г. Според него следващият треньор на България трябва да е българин, въпреки че много имена бяха изхабени.

„Много български треньори, и то добри треньори, се похабиха. Въпреки всичко аз мисля, че треньорът трябва да бъде българин. Трябва да му се даде възможност да работи за определен период от време. Според мен в националния отбор трябва да бъдат викани футболистите, които са най-добри в момента.

Имаме добри български треньори, които много добре познават нашите играчи. Те ще имат възможност да ги наблюдават и не трябва да им се влияе с въпроси защо не е повикан един или друг футболист. Трябва да бъдат оставени да работят спокойно. А българските клубове трябва да работят, за да произвеждат български футболисти", подчерта Дерменджиев.