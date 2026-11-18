Четирима души са загинали, а други 13 са ранени при три отделни атаки с дронове срещу Одеса в рамките на деня. Информацията беше съобщена от председателя на Одеската областна военна администрация Олег Кипер в неговия канал в Telegram.

По думите му руските сили са нанесли три удара с безпилотни летателни апарати по историческата част на града от сутрешните часове. Атаките са продължили от 09:46 до 12:10 часа, през което време Одеса е била подложена на въздушна заплаха.

Компетентните служби работят по отстраняването на щетите и последствията от нападенията. Местните власти призовават жителите да не напускат укритията по време на обявена въздушна тревога.