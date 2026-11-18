Новата сграда на Агенцията за комуникации и информация на НАТО в белгийския град Монс ще струва на Белгия около 200 млн. евро. Това става ясно от предложение за поредно увеличение на бюджета на проекта, внесено в парламента, съобщават местни медии.

Първоначалните планове за строителството датират от 2013 г., когато за проекта са били предвидени 137,4 млн. евро. Сградата трябваше да бъде завършена още през 2024 г., но реализацията се забави, а необходимите средства нараснаха значително.

Новото съоръжение ще допълни комплекса на Върховното командване на съюзническите сили в Европа. НАТО планира цялостно обновяване на щаба, без да прекъсва работата му. Върху терен от 150 декара ще бъдат изградени нови сгради и инфраструктура, като тези дейности ще бъдат финансирани от алианса.

Белгия обаче е поела ангажимент самостоятелно да финансира сградата на информационната агенция, която ще разполага с разгърната площ от 25 декара.

Според белгийското правителство увеличението на разходите се дължи основно на инфлацията и недостатъчния интерес от страна на строителните компании за участие в проекта при поставените строги изисквания.

Местните медии допускат, че за покриване на допълнителните разходи може да бъдат използвани средства, първоначално предвидени за участието на Белгия в европейския проект за разработване на изтребител от шесто поколение.

Страната имаше статут на наблюдател в инициативата, ръководена от Германия, Франция и Испания. През юни Париж и Берлин обявиха прекратяването на проекта заради разногласия между авиационните компании Dassault и Airbus.

Самолетът трябваше да влезе в експлоатация около 2040 г. и да може да действа съвместно с безпилотни летателни апарати, като замени германските Eurofighter и френските Rafale.