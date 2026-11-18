Държавният департамент на САЩ одобри потенциална продажба на високомобилни артилерийски ракетни системи HIMARS (M142) на Албания, съобщи Ройтерс.

Основен изпълнител по сделката ще бъде американската отбранителна компания Lockheed Martin.

Какво представлява ракетната система HIMARS?

HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System) е американска високомобилна артилерийска ракетна система, разработена от компанията Lockheed Martin за нуждите на въоръжените сили на САЩ. Тя е предназначена за поразяване на цели на големи разстояния и осигуряване на огнева поддръжка на сухопътните войски.

Системата е монтирана върху колесно шаси с шест колела, което ѝ позволява да се придвижва бързо по различни видове терен. Едно от основните ѝ предимства е възможността за бързо заемане на огнева позиция, изстрелване на боеприпасите и последващо преместване.

HIMARS разполага с един контейнер за боеприпаси, в който могат да бъдат поставени шест управляеми ракети GMLRS или една тактическа балистична ракета ATACMS. В зависимост от използваните боеприпаси обсегът на системата варира значително. Ракетите GMLRS могат да поразяват цели на разстояние до около 70–90 километра, докато по-новите варианти достигат приблизително 150 километра. ATACMS осигурява обсег до 300 километра.

Системата придоби широка международна известност след началото на руската пълномащабна инвазия в Украйна през февруари 2022 г. Киев получи американски установки HIMARS, които използва за нанасяне на удари по руски военни обекти и логистична инфраструктура. Представянето им в бойни условия привлече вниманието на редица държави към подобни високоточни ракетни комплекси.

Сред основните характеристики на HIMARS са мобилността и възможността за използване на различни видове боеприпаси. За разлика от по-тежката верижна система M270 MLRS, HIMARS е по-лека и може да бъде транспортирана със самолет C-130.

Освен САЩ системата е на въоръжение или е поръчана от редица съюзници на Вашингтон, сред които Румъния, Полша, Австралия и Украйна. Интересът към нея е част от по-широката тенденция за модернизиране на артилерийските способности на държавите от НАТО.