Сериозна инвестиция предстои в Националната спортна база „Спортпалас“ край Варна. Предвиждат се 2 милиона евро за ремонт и обновяване на комплекса, който е сред важните центрове за подготовка на българските спортисти. Това заяви премиерът Румен Радев на заседание на Министерски съвет.

Карлос Насар получи премия от 110 000 евро за световната титла

Преди неговото начало той и останалите министри посрещнаха четирикратния световен шампион по вдигане на тежести Карлос Насар, който получи премия в размер на 110 000 евро от Министерството на младежта и спорта (ММС) за успеха си.

„Спортпалас“ е разположен в района на Златни пясъци и разполага с богата спортна инфраструктура. Комплексът включва закрит и открит плувен басейн, стадион, лекоатлетическа писта, многофункционални зали, тенис кортове и възстановителен център.

Базата има важно значение за подготовката на националните отбори и провеждането на тренировъчни лагери. Очаква се инвестицията да помогне за модернизирането на съоръженията и подобряването на условията за българските спортисти.

„Въпреки неадекватните условия нашите спортисти продължават да изумяват света със своите победи. Затова днес на заседание на Министерския съвет ще вземем решение за отпускане на 2 милиона евро за ремонт на комплекс „Спортен палас“ във Варна", заяви Румен Радев. „Националният ни отбор по вдигане на тежести, националният отбор по художествена гимнастика и ред други спортове най-сетне да имат условия, които да отговарят на техния талант и устрем към победата", допълни премиерът.

„Скъпи Карлос, благодарим още веднъж за гордостта, която ни носиш, за надеждата, която ни даваш и най-вече за това, че ни даваш още един повод да гледаме със самочувствие и увереност към света. Бъди здрав! Желаем ти още по-големи успехи. На добър час!", завърши министър председателят.