Азиатско-тихоокеанският регион се превърна в център на световната икономика. Това заяви днес руският президент Владимир Путин, който говори на срещата на върха на Азиатско-тихоокеанското икономическо сътрудничество (АТИС) в китайския град Шънджън.

"Преди всичко искам да отбележа, че град Шънджън, в който се провежда срещата на върха на АТИС, действително впечатлява. Това е един от най-съвременните и динамични мегаполиси, който съчетава висока степен на урбанизация, комфортна градска среда и иновативна производствена база. Той е сред ключовите центрове за привличане на инвестиции в Азиатско-тихоокеанския регион, олицетворява технологичното, икономическото и социалното преобразяване на Китай, а и на цяла Азия", посочи в началото на обръщението си Путин.

"Спомням си, че през 2012 г., когато Русия за първи път бе домакин на срещата на върха на АТИС, говорихме много за все по-значимата роля на Азиатско-тихоокеанския регион и на развиващите се азиатски страни в световната икономика. Очаквахме тези обективни тенденции да се запазят в бъдеще и дори да се ускорят", посочи руският държавен глава.

"Но тогава дори не можехме да предположим, че реалността ще надмине най-смелите ни прогнози от 2012 г. Без преувеличение, настъпи тектонична промяна", изтъкна той.

По думите на Путин "днес Азиатско-тихоокеанският регион се превърна в център на световната икономика, в основен индустриален и технологичен хъб на планетата".

Руският държавен глава посочи, че на АТИС се падат над 60 процента от световния БВП и 36 процента от населението, 50 процента от световната търговия със стоки и 35 процента от търговията с услуги. "В региона влизат над 60 процента от световните преки чуждестранни инвестиции, тук са концентрирани огромни пазари, базирани са водещи световни компании, както и най-съвременни научноизследователски и образователни центрове".

"Бих отбелязал, че тези промени се дължат основно на развиващите се азиатски страни. Те направиха огромна крачка напред. Те се превърнаха в лидери на глобалното развитие, двигатели на иновациите. Сами задават дългосрочната посока на развитие в машиностроенето и роботиката, в областта на цифровите технологии и изкуствения интелект", каза Путин.

По думите му за повече от 35 години ролята на развиващите се страни и страните с нововъзникващи пазари в световната икономика се увеличи почти двойно - от 35 процента през 1990 г. до 61 процента през 2026 г.

"Именно тук, в Азиатско-тихоокеанския регион, се зародиха онези кардинални промени, които сега се разпространяват като вълни по целия свят", посочи руският лидер.

Той добави, че "регионалният модел нагледно показва как се утвърждава по-справедлива, демократична и равноправна система на световно устройство и как предишната йерархична и централизирана структура отстъпва място на нови, разклонени хоризонтални връзки".