Руският президент Владимир Путин пристигна в китайския град Шънджън, за да участва в срещата на върха на Азиатско-тихоокеанското икономическо сътрудничество (АТИС), която ще се проведе на 18 и 19 ноември. Това съобщи китайската държавна агенция Синхуа, цитирана от БТА.

На летището Путин беше посрещнат от Цай Ци, член на Постоянния комитет на Политбюро на Китайската комунистическа партия.

За руския държавен глава беше организирано официално посрещане с почетен караул на Китайската народноосвободителна армия и военен оркестър. Представители на китайската младеж му поднесоха цветя.

Срещата на върха ще събере лидерите на водещи икономики от Азиатско-тихоокеанския регион, като основните теми са международната търговия, икономическото сътрудничество и инвестициите.

Очаква се в рамките на форума Путин да проведе тристранна среща с американския президент Доналд Тръмп и китайския държавен глава Си Дзинпин. Разговорите са планирани за 19 ноември.

Предстоящата среща привлича международно внимание заради отношенията между трите световни сили и продължаващата война в Украйна.

Китай е домакин на тазгодишния форум, който обединява 21 икономики от Азиатско-тихоокеанския регион.