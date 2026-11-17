Лидерът на френската крайна десница и кандидат за президент Марин Льо Пен обяви, че ще отмени пенсионната реформа на президента Еманюел Макрон, което ще позволи на стотици хиляди френски работници да излязат в пенсия по-рано, и предложи създаването на нов пенсионен фонд в размер на 900 милиарда евро, предаде Ройтерс.

Льо Пен, която оглавява социологическите проучвания за президентските избори догодина, представи визията си в опит да убеди финансовите пазари и инвеститорите, че може да съчетае едно от най-популярните си предизборни обещания с обещанието за въвеждане на ред в държавните финанси.

Френската пенсионна система е сред най-щедрите в развитите индустриални държави и представлява сериозно предизвикателство за силно задлъжнялата икономика на страната. Според Льо Пен системата се нуждае от промяна, за да оцелее, но това не изключва възможността гражданите да се пенсионират по-рано.

„Чух онези, които се питат дали френският социален модел ще продължи да съществува, когато дойде време да се пенсионират. Тази реформа е обещание за бъдещето и акт на вяра във френския модел“, заяви тя по време на пресконференция. По думите ѝ стотици хиляди трудещи се ще спечелят между две и три години по-ранно пенсиониране в сравнение с правилата, заложени в реформата на Макрон.

С наближаването на вота идната пролет партията ѝ „Национален сбор“ е подложена на засилен натиск да представи ясен план как ще овладее бюджетните дефицити, без да отстъпва от социалните си обещания към работническата класа – включително правото на хората, започнали трудовия си стаж рано, да се пенсионират още на 60-годишна възраст.

Пенсиите формират най-голямото перо в публичните разходи на Франция, като очакванията са догодина те да надхвърлят 430 милиарда евро. Досега редица правителства се опитваха да овладеят тези разходи, сблъсквайки се с остро обществено недоволство.

В отговор на това предизвикателство Льо Пен предлага изграждането на пенсионен фонд от 900 милиарда евро, който да бъде натрупан в рамките на едно поколение и да допълва настоящия държавен пенсионен стълб.

Капитализирането му ще става чрез пренасочване на 12 милиарда евро годишно от част от съществуващите осигурителни вноски на работодателите. Средствата ще се управляват от държавната финансова институция Caisse des Dépôts, която ще цели средна годишна доходност между 4 и 6 процента.