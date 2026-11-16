Марин Льо Пен обеща да запази помощта за Украйна, ако стане президент

Лидерът на френската крайна десница Марин Льо Пен обяви, че ако спечели президентските избори през пролетта на 2027 г., Франция ще продължи да оказва материална и хуманитарна помощ на Украйна, предаде Ройтерс.

По думите ѝ обаче състоянието на националния бюджет не позволява на Париж да отпуска допълнителни финансови средства за Киев. Въпреки това Льо Пен увери, че при евентуално нейно управление страната ще изпълни всички вече поети ангажименти, включително участието си в съвместния заем на Европейския съюз на стойност 90 милиарда евро.

Позицията беше разпространена в официално изявление след среща на Льо Пен с украинския посланик във Франция Вадим Омелченко, на когото тя е възложила да предаде на президента Володимир Зеленски готовността ѝ за лична среща в Париж или Брюксел.

Този ход представлява смекчаване на досегашната ѝ реторика, след като по-рано през есента тя предупреждаваше, че би прекратила финансовата подкрепа за Украйна шест месеца след встъпването си в длъжност и остро критикуваше френския дял от 18 милиарда евро в европейския заем.

Настоящата дипломатическа инициатива на Льо Пен се развива на фона на официалната ѝ президентска кампания за вота през април 2027 г., която стартира през лятото, след като апелативният съд в Париж съкрати забраната ѝ за заемане на публични длъжности.