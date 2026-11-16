Новини
Търси
Подкаст
Спорт

Президентът на френската федерация се изправя срещу Инфантино в изборите на ФИФА

Президентът на френската федерация се изправя срещу Инфантино в изборите на ФИФА
AP/БТА

Филип Диало ще се кандидатира за президент на световната централа

Президентът на френската футболна федерация Филип Диало ще се изправи срещу действащия ръководител на Международната футболна централа ФИФА Джани Инфантино на предстоящите избори през март, пише „Гардиън“.

Според изданието французинът може да бъде представен като кандидат на Съюза на европейските футболни асоциации (УЕФА) още утре. Желаещите да се противопоставят на Инфантино трябва да обявят кандидатурите си до сряда.

Швейцарският президент на ФИФА е обект на сериозни критики, след като предложи редица промени, включително отварянето на централата към частни инвеститори и създаването на награда за мир на ФИФА, връчена на американския президент Доналд Тръмп. Въпреки това Инфантино е фаворит за четвърти последователен мандат на поста, тъй като има подкрепата на по-голямата част от световните федерации.

Източници, близки до УЕФА, заявиха пред ДПА, че бившият треньор на Арсенал и настоящ директор на ФИФА за глобално развитие на футбола Арсен Венгер няма да се кандидатира за президент на ФИФА въпреки информацията в медиите.

Филип Диало никога не е играл професионален футбол, но е член на Изпълнителния комитет на УЕФА от 2023-та и е част от приближения кръг на президента Александър Чеферин, който е сред основните опоненти на Инфантино, но самият той няма да се кандидатира.

Козо Ташима, почетният президент на футболната асоциация на Япония също е сред претендентите за поста, както и бившият швейцарски футболен национал Рамон Вега.

Още по темата

Пътят на Инфантино е чист: Арсен Венгер няма да участва в изборите за президент на ФИФА

Пътят на Инфантино е чист: Арсен Венгер няма да участва в изборите за президент на ФИФА

Сеп Блатер: УЕФА ще издигне съперник на Инфантино за президент на ФИФА

Сеп Блатер: УЕФА ще издигне съперник на Инфантино за президент на ФИФА

Джани Инфантино поискал ВИП обслужване за дъщерите си и кучетата им

Джани Инфантино поискал ВИП обслужване за дъщерите си и кучетата им

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Спорт

За историята: и Естония ни победи за първи път

За историята: и Естония ни победи за първи път

НА ЖИВО: Естония отново поведе на България

НА ЖИВО: Естония отново поведе на България

НА ЖИВО: Естония и България си размениха по един гол

НА ЖИВО: Естония и България си размениха по един гол

НА ЖИВО: Естония поведе на България

НА ЖИВО: Естония поведе на България

БФС поиска стадион "Септември"

БФС поиска стадион "Септември"

Водещи

За историята: и Естония ни победи за първи път

За историята: и Естония ни победи за първи път

  • Преди 3 минути
Вицепремиерът Александър Пулев: Отпускаме 2 млрд. евро за подкрепа на домакинствата и бизнеса заради енергийната криза

Вицепремиерът Александър Пулев: Отпускаме 2 млрд. евро за подкрепа на домакинствата и бизнеса заради енергийната криза

  • Преди 6 минути
НА ЖИВО: Естония отново поведе на България

НА ЖИВО: Естония отново поведе на България

  • Преди 34 минути
Как да предпазим глезените от травми: Три съвета от физиотерапевт за повече сила и стабилност

Как да предпазим глезените от травми: Три съвета от физиотерапевт за повече сила и стабилност

  • Преди 34 минути
Правосъдният министър: Няма да отпадат 20-те заплати при пенсиониране и парите за облекло на съдебните служители

Правосъдният министър: Няма да отпадат 20-те заплати при пенсиониране и парите за облекло на съдебните служители

  • Преди 56 минути
НА ЖИВО: Естония и България си размениха по един гол

НА ЖИВО: Естония и България си размениха по един гол

  • Преди 1 час
Омбудсманът: Не може да се отнемат права на хората с увреждания заради злоупотреби

Омбудсманът: Не може да се отнемат права на хората с увреждания заради злоупотреби

  • Преди 1 час
ЕИБ отпуска 400 млн. евро за модернизацията на румънската АЕЦ „Черна вода"

ЕИБ отпуска 400 млн. евро за модернизацията на румънската АЕЦ „Черна вода"

  • Преди 1 час
Марин Льо Пен обеща да запази помощта за Украйна, ако стане президент

Марин Льо Пен обеща да запази помощта за Украйна, ако стане президент

  • Преди 1 час
Два проекта бяха отличени на финала на SHARKLAB 2026

Два проекта бяха отличени на финала на SHARKLAB 2026

  • Преди 2 часа
Законът за чуждестранните агенти: Предизвикателства и ограничения

Законът за чуждестранните агенти: Предизвикателства и ограничения

  • Преди 2 часа
НА ЖИВО: Естония поведе на България

НА ЖИВО: Естония поведе на България

  • Преди 2 часа
Бившият външен министър Николай Милков поема българското посолство във Вашингтон

Бившият външен министър Николай Милков поема българското посолство във Вашингтон

  • Преди 2 часа
Министър Найденов и ръководството на съдебната власт обсъдиха реформа във финансирането ѝ

Министър Найденов и ръководството на съдебната власт обсъдиха реформа във финансирането ѝ

  • Преди 2 часа
БФС поиска стадион "Септември"

БФС поиска стадион "Септември"

  • Преди 2 часа