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Ромелу Лукаку сложи край на кариерата си в националния отбор

Ромелу Лукаку сложи край на кариерата си в националния отбор
AP/БТА

Нападателят е рекордьор по голове за Белгия

Нападателят на Фенербахче Ромелу Лукаку сложи край на кариерата си в националния отбор на Белгия. 

"През тези 16 години дадох всичко за националния отбор. Изживях всички възможни емоции", написа нападателят на Фенербахче в профила си в Инстаграм. Това стана само ден след класирането на Белгия за четвъртфиналите на Лигата на нациите.

"Аз съм спокоен за решението ми да спра тук. Беше невероятно. Изпитах голямо удоволствие. Благодарен съм", написа още футболистът, който е участвал на четири Световни първенства и три Европейски първенства. 

"От първата му повиквателна на 3 март 2010, когато е само на 16 години, Рамелу носи националната фланелка 135 пъти и вкара 94 гола. Изключителни статистики, които го превърнаха в най-добрия голмайстор на "червените дяволи", се казва в комюнике на белгийската федерация.  

Лукаку не влезе в игра, въпреки че част от мача загряваше край тъчлинията, при победата срещу Италия с 4:1 на стадион "Крал Бодуин" в Брюксел. "Той беше контузен няколко дни. Не планирахме да го пускаме в игра, освен при извънредно положение", призна селекционерът на тима Марк ван Бомел.

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