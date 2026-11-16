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WP: Тръмп с активи на стойност между 13 и 62 млн. долара в Nvidia

WP: Тръмп с активи на стойност между 13 и 62 млн. долара в Nvidia
АП/БТА

Миналата седмица съоснователят на компанията Дженсън Хуан напусна поста главен изпълнителен директор след скандал около контактите му с китайската бизнес дама Алис Хуан, заподозряна от американските власти във връзки с разузнаването на Пекин

Президентът на САЩ Доналд Тръмп е притежавал акции на Nvidia на стойност между 13 и 62 милиона долара към края на август, сочат сделките му от началото на годината. Данните са от собствен анализ на финансовите декларации на държавния глава, направен от вестник „Вашингтон пост“, предаде Ройтерс.

От американското издание уточняват, че поради забавяне в отчитането справката не покрива операциите от последните два месеца. Въпреки това тя показва драстичен скок спрямо края на 2024 г., когато декларираният от Тръмп дял в технологичния гигант е бил на стойност между 615 хил. и 1,3 млн. долара. Агенция Ройтерс посочва, че на този етап не е успяла да потвърди независимо информацията, а Белият дом и Nvidia все още не са отговорили на запитванията за коментар.

Разкритията идват в момент на засилено внимание около връзките между Nvidia и администрацията във Вашингтон. Миналата седмица съоснователят на компанията Дженсън Хуан напусна поста главен изпълнителен директор след скандал около контактите му с китайската бизнес дама Алис Хуан, заподозряна от американските власти във връзки с разузнаването на Пекин.

Междувременно „Уолстрийт джърнъл“ съобщи, че екипът на Тръмп възнамерява да обяви Nvidia и още над двайсет компании от сектора на изкуствения интелект за „национални шампиони“.

Самият Дженсън Хуан е сред най-приближените съюзници на президента в Силициевата долина най-малко от 2025 г. насам – репортер на Ройтерс дори е забелязал името му на екрана на телефона на Тръмп по време на разговор през декември. Именно през същия месец президентът обяви, че САЩ ще позволят на Nvidia да изнася за Китай своите процесори H200 (вторите по мощност AI чипове на компанията) срещу налагането на 25% такса върху тези продажби.

Очаква се технологичният гигант да публикува тримесечните си финансови отчети след затварянето на търговията на Уолстрийт във вторник, 17 ноември.

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