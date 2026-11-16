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Фискалният съвет: Разходите за инвалидни пенсии и социални помощи може да достигнат близо 7 млрд. евро

Фискалният съвет: Разходите за инвалидни пенсии и социални помощи може да достигнат близо 7 млрд. евро

Това показва анализ за периода 2021–2029 г.

Разходите за социална подкрепа на хората с увреждания нарастват значително, като до 2029 г. могат да достигнат близо 7 млрд. евро. Това показва анализ на Фискалния съвет за периода 2021–2029 г., според който увеличаващият се брой експертни решения на ТЕЛК и механизмите за автоматично повишаване на социалните плащания създават все по-голям натиск върху държавния бюджет.

През 2025 г. са издадени 271 117 експертни решения за увреждания, което представлява ръст от 11% спрямо предходната година. За сравнение, през 2021 г. броят им е бил около 64 хиляди. Най-голямо увеличение се отчита при хората с определена степен на увреждане до 70%, докато решенията за над 90% увреждане вече съставляват 22,2% от всички. Сред областите с най-сериозен ръст са Кърджали, Русе и Пазарджик.

Данните показват, че разходите за инвалидни пенсии, лична помощ, месечна финансова подкрепа и помощи за деца с трайни увреждания са нараснали от 1,6 млрд. евро през 2021 г. до 3,8 млрд. евро през 2025 г. Прогнозата за настоящата година е сумата да достигне 4,48 млрд. евро, или 3,44% от брутния вътрешен продукт.

Най-голям дял от средствата се отделя за инвалидни пенсии – около 68%. Разходите за лична помощ представляват 17%, за месечна финансова подкрепа – 12%, а за помощи за деца с трайни увреждания – 3%. Особено отчетливо е увеличението на средствата за лична помощ, които между 2021 и 2025 г. са нараснали 4,5 пъти. За същия период разходите за инвалидни пенсии са се увеличили 2,3 пъти.

Според прогнозните сценарии на Фискалния съвет до 2029 г. разходите по четирите основни направления могат да достигнат между 5,73 и 6,75 млрд. евро, което би представлявало между 3,58% и 4,22% от БВП.

Анализът отчита и че България отделя по-голям дял от икономиката си за разходи по функция „Инвалидност“ в сравнение със средното за Европейския съюз. През 2024 г. този дял у нас е бил 2,22% от БВП при средно 1,91% за ЕС.

От Фискалния съвет посочват редица слабости в действащата система, сред които недостатъчното отчитане на реалните функционални ограничения на хората, големият брой пожизнени експертни решения и възможността едно решение да дава право на няколко различни социални плащания.

Сред препоръките са засилване на контрола при издаването на експертни решения, създаване на единна система за проследяване на разходите и въвеждане на оценка, която по-точно да отразява индивидуалните потребности на хората с увреждания.

Според анализа основното предизвикателство пред държавата е да осигури необходимата подкрепа за нуждаещите се, като едновременно с това гарантира устойчивостта на социалната система и ефективното разходване на публичните средства.

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