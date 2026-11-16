По-кратък изпитателен срок, но строг контрол за новите в ЕС

Ирландското председателство на Съвета на ЕС предлага изпитателният срок за новите държави членки да бъде съкратен от 15 на 10 години, но с опция за удължаване с още пет, съобщава Euronews. Работният документ обобщава позициите на столиците по предложените от ЕК през октомври предпазни механизми – включително временно отнемане на правото на глас при системни нарушения – и ще послужи като основа за бъдещия договор за присъединяване на Черна гора.

Въпреки широката подкрепа за 10-годишния компромис, държавите остават разделени. Пет страни съоснователки, начело с Нидерландия, настояват за строг 15-годишен контрол и бърза реакция срещу евентуална поява на нови лидери по модела на Виктор Орбан. От друга страна, групата „Приятели на Западните Балкани“ (включително Италия) призовава за по-балансиран подход, за да не бъдат новите членове поставяни в неравностойно положение.

Спор предизвиква и начинът на задействане на санкциите. Срещу първоначалната идея на ЕК за автоматично влизане в сила (освен при вето с квалифицирано мнозинство) и исканията на някои страни за пълно единодушие, Ирландия предлага решенията да се взимат с обикновено квалифицирано мнозинство. Част от правителствата възразяват и срещу включването на „принципа на лоялно сътрудничество“ като основание за санкции, тъй като го смятат за твърде субективен.

Засилва се и предприсъединителният контрол – при сериозни нарушения датата на влизане в ЕС може да бъде отложена (с между 1 и 3 години или до пълното отстраняване на проблемите). Освен върховенството на закона и съдебната независимост, редица държави настояват в наблюдението да влезе и пълното синхронизиране с Общата външна политика и сигурност като щит срещу чуждо геополитическо влияние.

По отношение на секторните предпазни мерки също се очертава консенсус около модела „10+5 години“ (при крайни позиции от 3–5 до 15 години), като удължаването ще се активира, ако в първите девет години вече са налагани корективни мерки.