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ЕС обсъжда възможността Канада да стане първият асоцииран член на съюза

ЕС обсъжда възможността Канада да стане първият асоцииран член на съюза
Снимка: AP/БТА

Идеята на Урсула фон дер Лайен среща съпротива сред някои европейски държави, докато Отава търси по-тесни икономически и отбранителни връзки с Европа

Европейският съюз и Канада ще задълбочат сътрудничеството си в областта на изкуствения интелект, климата, енергетиката и сигурността. Брюксел проучва и възможността Канада да стане първата държава с асоцииран статут към блока. Темата е сред акцентите на срещата на върха между ЕС и Канада, която се провежда днес и утре в Монреал.

Предложението на председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен обаче среща съпротива от някои европейски държави, сред които Германия. Основните възражения са свързани с липсата на ясно юридическо основание за подобен статут.

По-тесните отношения с Европа са част от стратегията на канадския министър-председател Марк Карни за намаляване на икономическата зависимост на страната от САЩ, както и на зависимостта ѝ в областта на сигурността. Тази тенденция се засили, след като американският президент Доналд Тръмп наложи мита върху канадски стоки.

Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен обясни, че обсъжданият модел не предвижда пълноправно членство на Канада в ЕС, а създаването на по-тясно партньорство между двете страни.

"Разбира се, Канада не може да стане пълноправен член на Европейския съюз поради географски причини. Но и двете страни искаме да издигнем отношенията си до възможно най-високото ниво. Именно затова обсъждаме идеята Канада да стане първият асоцииран член на Европейския съюз. Идеята ни е проста. Не става въпрос за присъединяване, а за асоцииране без присъединяване. Можем да изградим партньорство, което се доближава до членството повече от всичко, което сме правили досега."

Така предложението цели да създаде форма на сътрудничество, която да доближи Канада до ЕС, без страната да преминава през процедура за присъединяване към съюза.

 

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