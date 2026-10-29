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Зеленски предупреди за нови руски удари с балистични ракети и поиска още системи за ПВО

Зеленски предупреди за нови руски удари с балистични ракети и поиска още системи за ПВО
Снимка: AP/БТА

Украинският президент призова западните съюзници да предоставят допълнителни ракети за системите "Пейтриът" и приветства украинските удари по руски военни цели

Украйна разполага с разузнавателна информация, според която Русия подготвя нови удари с балистични ракети. Това заяви украинският президент Володимир Зеленски във вечерното си видеообръщение, цитиран от Ройтерс.

"В момента разполагаме с информация от разузнаването, че руснаците се подготвят за нови удари с балистични ракети", каза Зеленски. "Нуждаем се от средствата, за да унищожим цялото това руско зло", добави той.

Украинският президент отново призова западните съюзници да предоставят повече средства за противовъздушна отбрана, включително ракети за американските системи "Пейтриът", за да може страната да противодейства на руските атаки.

Зеленски приветства и украинските удари с голям обсег срещу военни цели на руска територия. Той открои атаките от днес, при които според украинската страна са унищожени два руски изтребителя Су-34 и пускова установка за ракети "Искандер".

В изявление украинските въоръжени сили съобщиха, че двата руски бомбардировача са били унищожени във военна база във Волгоградска област, в централната част на Русия.

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