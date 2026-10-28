Зеленски: Срещата в Абу Даби зависи от САЩ

Президентът на Украйна Володимир Зеленски заяви, че провеждането на тристранните технически преговори между Украйна, Русия и САЩ, планирани за първата половина на ноември в Абу Даби, зависи от американската страна.

По думите му Киев и Москва вече са потвърдили участието си, но приоритетите на Вашингтон, свързани със ситуацията в Близкия изток, могат да повлияят върху организацията на срещата, съобщава Укринформ.

В разговор с журналисти Зеленски посочи, че към момента нито Украйна, нито Русия са основната пречка пред провеждането на разговорите. Той отбеляза, че и двете страни подкрепят формата на тристранната среща, но окончателното решение зависи от САЩ.

Украинският президент изрази и опасения от възможна ескалация на напрежението в Близкия изток. Според него развитието на събитията в региона, включително евентуални политически промени в отделни държави, може да повлияе върху дипломатическите приоритети на Вашингтон.

На 20 октомври Зеленски разговаря в Осло със специалния пратеник на американския президент Стив Виткоф. В срещата участваха още норвежкият премиер Йонас Гар Стьоре и финландският президент Александър Стуб.

Ден по-късно Виткоф се срещна с руския президент Владимир Путин в Санкт Петербург. След разговорите той заяви, че дискусиите за прекратяване на войната в Украйна ще продължат във формат на тристранни технически преговори.

Очаква се срещата между представители на Украйна, Русия и САЩ да се проведе в Абу Даби през първата половина на ноември, но към момента окончателното ѝ осъществяване остава несигурно.