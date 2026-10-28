Новини
Търси
Подкаст
Свят

Зеленски: Срещата в Абу Даби зависи от САЩ

Зеленски: Срещата в Абу Даби зависи от САЩ
АР/БТА

Киев и Москва са потвърдили участието си в разговорите, планирани за първата половина на ноември, но напрежението в Близкия изток може да повлияе на плановете на Вашингтон

Президентът на Украйна Володимир Зеленски заяви, че провеждането на тристранните технически преговори между Украйна, Русия и САЩ, планирани за първата половина на ноември в Абу Даби, зависи от американската страна.

По думите му Киев и Москва вече са потвърдили участието си, но приоритетите на Вашингтон, свързани със ситуацията в Близкия изток, могат да повлияят върху организацията на срещата, съобщава Укринформ.

В разговор с журналисти Зеленски посочи, че към момента нито Украйна, нито Русия са основната пречка пред провеждането на разговорите. Той отбеляза, че и двете страни подкрепят формата на тристранната среща, но окончателното решение зависи от САЩ.

Украинският президент изрази и опасения от възможна ескалация на напрежението в Близкия изток. Според него развитието на събитията в региона, включително евентуални политически промени в отделни държави, може да повлияе върху дипломатическите приоритети на Вашингтон.

На 20 октомври Зеленски разговаря в Осло със специалния пратеник на американския президент Стив Виткоф. В срещата участваха още норвежкият премиер Йонас Гар Стьоре и финландският президент Александър Стуб.

Ден по-късно Виткоф се срещна с руския президент Владимир Путин в Санкт Петербург. След разговорите той заяви, че дискусиите за прекратяване на войната в Украйна ще продължат във формат на тристранни технически преговори.

Очаква се срещата между представители на Украйна, Русия и САЩ да се проведе в Абу Даби през първата половина на ноември, но към момента окончателното ѝ осъществяване остава несигурно.

Още по темата

Тръмп очаква скорошна среща между Путин и Зеленски

Тръмп очаква скорошна среща между Путин и Зеленски

Зеленски: Украинските сили си върнаха територии след няколко успешни операции

Зеленски: Украинските сили си върнаха територии след няколко успешни операции

Зеленски с ирония към Уиткоф след ракетните удари по Киев: Това ли са руските хуманисти?

Зеленски с ирония към Уиткоф след ракетните удари по Киев: Това ли са руските хуманисти?

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Свят

Жертвите на влаковата катастрофа в Испания скочиха до 30 души

Жертвите на влаковата катастрофа в Испания скочиха до 30 души

100 млн. евро за космически и отбранителен център в Доброславци

100 млн. евро за космически и отбранителен център в Доброславци

Експлозия предизвика пожар в жилищна сграда в Германия, има ранени и трима изчезнали

Експлозия предизвика пожар в жилищна сграда в Германия, има ранени и трима изчезнали

Зеленски предупреди за риск от ново преразпределение на сферите на влияние между САЩ, Русия и Китай

Зеленски предупреди за риск от ново преразпределение на сферите на влияние между САЩ, Русия и Китай

Два високоскоростни влака се сблъскаха в Испания, има най-малко 10 загинали

Два високоскоростни влака се сблъскаха в Испания, има най-малко 10 загинали

Водещи

Катастрофата край Русе: Прокуратурата ще изиска GPS данните за установяване на скоростта

Катастрофата край Русе: Прокуратурата ще изиска GPS данните за установяване на скоростта

  • Преди 2 минути
Настаниха в кризисен център пътниците от автобуса, участвал в катастрофата на пътя Русе – София

Настаниха в кризисен център пътниците от автобуса, участвал в катастрофата на пътя Русе – София

  • Преди 7 минути
Потоп в Бодрум: Курортът е под вода, торнадо взе четири жертви в Анталия

Потоп в Бодрум: Курортът е под вода, торнадо взе четири жертви в Анталия

  • Преди 12 минути
Правителството отпуска над 2,8 млн. евро за ваксини срещу варицела и RSV

Правителството отпуска над 2,8 млн. евро за ваксини срещу варицела и RSV

  • Преди 14 минути
Отложиха 24 мача за Купата на краля заради трагичен инцидент с влак в Испания

Отложиха 24 мача за Купата на краля заради трагичен инцидент с влак в Испания

  • Преди 14 минути
Бивш треньор в Лудогорец става селекционер на Швеция

Бивш треньор в Лудогорец става селекционер на Швеция

  • Преди 25 минути
България не е изпълнила 43,4% от мерките по ангажиментите си към ЕС

България не е изпълнила 43,4% от мерките по ангажиментите си към ЕС

ДБ: Радев се сниши, а Русия продължава да атакува търговски кораби в Черно море

ДБ: Радев се сниши, а Русия продължава да атакува търговски кораби в Черно море

  • Преди 26 минути
Правителството предлага освобождаването на адм. Емил Ефтимов като началник на отбраната

Правителството предлага освобождаването на адм. Емил Ефтимов като началник на отбраната

  • Преди 28 минути
Жертвите на влаковата катастрофа в Испания скочиха до 30 души

Жертвите на влаковата катастрофа в Испания скочиха до 30 души

  • Преди 33 минути
100 млн. евро за космически и отбранителен център в Доброславци

100 млн. евро за космически и отбранителен център в Доброславци

Румъния настоява за спешно задействане на Центъра за морска сигурност в Черно море

Румъния настоява за спешно задействане на Центъра за морска сигурност в Черно море

  • Преди 43 минути
Личният треньор на Семен Новиков: Беше изгубено много време, но ние ще наваксаме

Личният треньор на Семен Новиков: Беше изгубено много време, но ние ще наваксаме

  • Преди 43 минути
МВР отчете 254 сигнала за изборни нарушения

МВР отчете 254 сигнала за изборни нарушения

  • Преди 49 минути
Арестуваха мним брокер и фалшив наследник в опит за имотна измама

Арестуваха мним брокер и фалшив наследник в опит за имотна измама