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Икономика

Асен Василев: Крият бюджета за 2027-ма г.

Асен Василев: Крият бюджета за 2027-ма г.
Снимка: БТА

Той посочи, че ако идеите на управляващите в него наистина са добри, няма логика проектът да се пази в тайна непосредствено преди провеждането на изборите

Остри критики към управляващите отправи Асен Василев по време на брифинг, като основните му упреци бяха насочени към липсата на публичност около проектобюджета за 2027 г. и секретността около казусите с помилвания на затворници. Според лидера на „Продължаваме промяната“ планираните финансови мерки ще натоварят излишно бизнеса и гражданите. Той настоя за незабавна прозрачност по темите. 

„Първият истински проблем е, че в момента няма представен бюджет за 2027 година. Крият го“, заяви Василев. 

Той посочи, че ако идеите на управляващите в него наистина са добри, няма логика проектът да се пази в тайна непосредствено преди провеждането на изборите. 

По повод информацията за разговори с Европейската комисия относно бюджетната процедура, Василев отрече изобщо да се провеждат реални преговори. Според него процесът се свежда до изпращане на документи от българска страна и връщане на становище от Брюксел. 

„Ако толкова преговаря, да покаже какви хубави неща е написал и ние да му помогнем в тези преговори с една подкрепа от парламента, за да му е по-силна позицията“, коментира той. 

Според лидера на ПП изпратените към ЕК разчети предвиждат данъчните приходи да нараснат с 2 милиарда евро, докато планираните икономии възлизат на едва 50 милиона евро, без да е ясно как са разпределени по пера. 

„Тоест се очертава бюджет с дефицит над 3% значително, с 2 милиарда повече данъци и с никакви спестявания и с увеличение на заплатите по-ниско от увеличение на инфлацията“, алармира Василев. 

Той определи ситуацията като „бюджетно обедняване“ и изрази мнение, че финансовият план се крие от хората преди вота именно заради тези непопулярни мерки. 

Друг сериозен акцент в изказването му бе очакваният скок в цената на природния газ от началото на следващия месец. 

„На 34% газа се качва на 1 ноември“, заяви той, като първоначално лапсусно спомена електрическата енергия, но веднага се коригира. 

Проверката на данните показва, че официалното искане на „Булгаргаз“ за ноември действително е за поскъпване на газа с близо 34% спрямо цените за октомври. Последната дума по това предложение има Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР). 

Василев предупреди, че такова сериозно поскъпване неизбежно ще повлече нагоре и сметките за парно и ток. 

Василев се спря подробно и на случаите, при които осъдени за трафик на наркотици са били помилвани. Той поиска публичност за цялата документация по процедурите – от характеристиките на лишените от свобода до експертните оценки за риска от рецидив. 

„Ако всичко беше толкова ясно и прозрачно, ако комисията е написала, трябва да бъдат помилвани наркотрафикантите. Ми нека да ги покажат тези документи, да дойде тук шефа на затвора, да каже каква характеристика е дал на затворника, да каже, че е казал, че няма да има рецидив“, поиска той. 

Бившият министър коментира и поведението на кандидата за вицепрезидент Вълчев, който е отказал да поеме ангажимент, че няма да помилва наркотрафиканти, което е било условие за дебат с Георги Кандев. 

„Ако нямаш намерение да помилваш, излез, кажи пред българските граждани, няма да помилваме повече наркотрафиканти. Грешка беше. И тоя проблем приключва от изборна гледна точка“, обясни Василев. 

Той допълни, че същинският въпрос е защо изобщо се е стигнало до тези актове на помилване. 

Още в началото на изявлението си пред медиите Василев разкритикува позициите на Румен Радев и Илияна Йотова относно евентуалното изпращане на български контингент в Украйна. 

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