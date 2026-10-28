Асен Василев: Крият бюджета за 2027-ма г.

Остри критики към управляващите отправи Асен Василев по време на брифинг, като основните му упреци бяха насочени към липсата на публичност около проектобюджета за 2027 г. и секретността около казусите с помилвания на затворници. Според лидера на „Продължаваме промяната“ планираните финансови мерки ще натоварят излишно бизнеса и гражданите. Той настоя за незабавна прозрачност по темите.

„Първият истински проблем е, че в момента няма представен бюджет за 2027 година. Крият го“, заяви Василев.

Той посочи, че ако идеите на управляващите в него наистина са добри, няма логика проектът да се пази в тайна непосредствено преди провеждането на изборите.

По повод информацията за разговори с Европейската комисия относно бюджетната процедура, Василев отрече изобщо да се провеждат реални преговори. Според него процесът се свежда до изпращане на документи от българска страна и връщане на становище от Брюксел.

„Ако толкова преговаря, да покаже какви хубави неща е написал и ние да му помогнем в тези преговори с една подкрепа от парламента, за да му е по-силна позицията“, коментира той.

Според лидера на ПП изпратените към ЕК разчети предвиждат данъчните приходи да нараснат с 2 милиарда евро, докато планираните икономии възлизат на едва 50 милиона евро, без да е ясно как са разпределени по пера.

„Тоест се очертава бюджет с дефицит над 3% значително, с 2 милиарда повече данъци и с никакви спестявания и с увеличение на заплатите по-ниско от увеличение на инфлацията“, алармира Василев.

Той определи ситуацията като „бюджетно обедняване“ и изрази мнение, че финансовият план се крие от хората преди вота именно заради тези непопулярни мерки.

Друг сериозен акцент в изказването му бе очакваният скок в цената на природния газ от началото на следващия месец.

„На 34% газа се качва на 1 ноември“, заяви той, като първоначално лапсусно спомена електрическата енергия, но веднага се коригира.

Проверката на данните показва, че официалното искане на „Булгаргаз“ за ноември действително е за поскъпване на газа с близо 34% спрямо цените за октомври. Последната дума по това предложение има Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР).

Василев предупреди, че такова сериозно поскъпване неизбежно ще повлече нагоре и сметките за парно и ток.

Василев се спря подробно и на случаите, при които осъдени за трафик на наркотици са били помилвани. Той поиска публичност за цялата документация по процедурите – от характеристиките на лишените от свобода до експертните оценки за риска от рецидив.

„Ако всичко беше толкова ясно и прозрачно, ако комисията е написала, трябва да бъдат помилвани наркотрафикантите. Ми нека да ги покажат тези документи, да дойде тук шефа на затвора, да каже каква характеристика е дал на затворника, да каже, че е казал, че няма да има рецидив“, поиска той.

Бившият министър коментира и поведението на кандидата за вицепрезидент Вълчев, който е отказал да поеме ангажимент, че няма да помилва наркотрафиканти, което е било условие за дебат с Георги Кандев.

„Ако нямаш намерение да помилваш, излез, кажи пред българските граждани, няма да помилваме повече наркотрафиканти. Грешка беше. И тоя проблем приключва от изборна гледна точка“, обясни Василев.

Той допълни, че същинският въпрос е защо изобщо се е стигнало до тези актове на помилване.

Още в началото на изявлението си пред медиите Василев разкритикува позициите на Румен Радев и Илияна Йотова относно евентуалното изпращане на български контингент в Украйна.