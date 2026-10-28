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Икономика

Кремен Георгиев: Дори да поскъпне парното, то няма да е в началото на зимата

Кремен Георгиев: Дори да поскъпне парното, то няма да е в началото на зимата
Снимка: Стопкадър БНТ

Има отлив на клиенти от "Топлофикация" и по-добра събираемост на задълженията

Кремен Георгиев от Асоциацията на топлоснабдителните дружества обяви пред БТВ, че дори да плащаме по-скъпо парно, това няма да е в началото на зимата. В момента тези 34% поскъпване на газа са желание от "Булгаргаз", което не е одобрено от КЕВР. Цените на топлофикациите не се променят толкова лесно, уточни той. 

Георгиев е категоричен, че ще има парно, защото иначе електроенергийната система на страната няма да издържи. "Топлинната енергия трябва да се замени с нещо. В зимния сезон няма как да издържим", заяви той.

Според Калоян Стайков от Института за енергиен мениджмънт през лятото сме имали по-висока цена, отколкото очакваната през зимата. Хранилищата не са запълнени. "Пълним хранилищата на висока цена, но очакваме, че цената след три месеца ще бъде по-ниска", каза Стайков.

Той призна, че има отлив на клиенти от "Топлофикация" и има по-добра събираемост на задълженията.

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