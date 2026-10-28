Токът за бизнеса в България стана най-скъпият в Европа

България и Румъния оглавиха класацията за най-скъп ток в Европа, след като котировките на българската енергийна борса достигнаха близо 306 евро за мегаватчас за бизнеса.

Драстичният скок на електроенергията у нас предизвика сериозна тревога в тежката индустрия, откъдето предупредиха, че високите производствени разходи могат да принудят редица предприятия временно да преустановят дейността си.

Паралелно с електроенергията, синьото гориво също продължава да поскъпва. На газов хъб „Балкан“ търговията се провежда при нива от 89 евро за мегаватчас. Още по-осезаем е натискът на нидерландската борса TTF, чиито стойности служат за ориентир у нас – там днешните котировки са с 10 евро по-високи, надхвърляйки границата от 99 евро.