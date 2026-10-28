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МВР отчете 254 сигнала за изборни нарушения

МВР отчете 254 сигнала за изборни нарушения
БТА

В цялата страна са проведени общо 204 специализирани полицейски операции

От 26 септември до момента в МВР са постъпили 254 сигнала за нарушения на изборното законодателство и посегателства срещу политическите права на гражданите. Това показват данните на Ситуационния център на ведомството.

По случаите са образувани шест наказателни производства, а полицейските служители са съставили 1311 предупредителни протокола по Закона за МВР.

В цялата страна са проведени общо 204 специализирани полицейски операции, насочени към предотвратяване и разкриване на престъпления срещу политическите права на гражданите.

От министерството съобщават, че продължават действията за противодействие на нарушенията по време на изборния процес.

Гражданите могат да подават сигнали на горещата телефонна линия 02/90 112 98 или на електронния адрес izbori@mvr.bg. Линията ще функционира през цялата кампания, като всеки постъпил сигнал се препраща към компетентната структура за проверка.

От БТА припомнят, че на 25 октомври, след края на изборния ден, изпълняващият длъжността главен секретар на МВР Любомир Николов съобщи за 242 подадени сигнала и шест образувани досъдебни производства. По думите му до този момент в страната са били проведени 192 полицейски операции.

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