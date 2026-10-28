България не е изпълнила 43,4% от мерките по ангажиментите си към ЕС

България не е изпълнила в срок 43,4% от мерките по Плана за действие за 2026 г., произтичащи от членството на страната в Европейския съюз. Това показва доклад, приет от Министерския съвет на 28 октомври 2026 г.

От общо 166 мерки със срок за изпълнение до 30 септември са изпълнени 94, а 72 остават неизпълнени. Сред забавените мерки 48 са законопроекти, от които 16 са внесени за разглеждане в Народното събрание.

Въпреки натрупаното забавяне правителственият отчет отчита постепенно намаляване на процента на неизпълнение през предходните месеци.

Забавяне при европейските директиви

В доклада се обръща внимание и на неизпълнените ангажименти по въвеждането на европейското законодателство. В приложение към него са посочени 19 директиви в областта на вътрешния пазар, за които към момента на отчета все още няма уведомление за въвеждане в националното законодателство. Срокът за въвеждането им е до края на ноември 2026 г.

През последните три месеца България е въвела осем директиви, включени в Информационното табло за единния пазар и конкурентоспособността на ЕС.

Във фокуса са и процедурите за нарушения

В отчета са включени 36 мерки, свързани с процедури за нарушение по членове 258 и 260 от Договора за функционирането на Европейския съюз. Изпълнението им трябва да помогне за отстраняването на нарушения на европейското право, установени от Европейската комисия в рамките на 29 отделни процедури.

Докладът обхваща изпълнението на ангажиментите на България към 30 септември 2026 г. и очертава оставащите законодателни и административни задачи пред институциите през последните месеци на годината.