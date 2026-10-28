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България не е изпълнила 43,4% от мерките по ангажиментите си към ЕС

България не е изпълнила 43,4% от мерките по ангажиментите си към ЕС
БТА

72 от общо 166 мерки със срок до 30 септември 2026 г. остават неизпълнени. Сред тях са 48 законопроекта, като 16 вече са внесени в Народното събрание.

България не е изпълнила в срок 43,4% от мерките по Плана за действие за 2026 г., произтичащи от членството на страната в Европейския съюз. Това показва доклад, приет от Министерския съвет на 28 октомври 2026 г.

От общо 166 мерки със срок за изпълнение до 30 септември са изпълнени 94, а 72 остават неизпълнени. Сред забавените мерки 48 са законопроекти, от които 16 са внесени за разглеждане в Народното събрание.

Въпреки натрупаното забавяне правителственият отчет отчита постепенно намаляване на процента на неизпълнение през предходните месеци.

Забавяне при европейските директиви

В доклада се обръща внимание и на неизпълнените ангажименти по въвеждането на европейското законодателство. В приложение към него са посочени 19 директиви в областта на вътрешния пазар, за които към момента на отчета все още няма уведомление за въвеждане в националното законодателство. Срокът за въвеждането им е до края на ноември 2026 г.

През последните три месеца България е въвела осем директиви, включени в Информационното табло за единния пазар и конкурентоспособността на ЕС.

Във фокуса са и процедурите за нарушения

В отчета са включени 36 мерки, свързани с процедури за нарушение по членове 258 и 260 от Договора за функционирането на Европейския съюз. Изпълнението им трябва да помогне за отстраняването на нарушения на европейското право, установени от Европейската комисия в рамките на 29 отделни процедури.

Докладът обхваща изпълнението на ангажиментите на България към 30 септември 2026 г. и очертава оставащите законодателни и административни задачи пред институциите през последните месеци на годината.

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