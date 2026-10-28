Етиопия е получила 12 руски изтребителя Су-35

Етиопия е получила доставка от 12 руски изтребителя Су-35, а на по-късен етап ще приеме от Москва и четири зенитно-ракетни комплекса С-400, предава Ройтерс.

Етиопският премиер Абий Ахмед подчерта, че доставките представляват важен крайъгълен камък в усилията на страната да засили националната си сигурност и да възпре евентуална агресия на ранен етап.

Ахмед разкри още, че руският президент Владимир Путин е оказал съдействие за това военните самолети от четвърто поколение Су-35 да бъдат доставени една година по-рано от първоначално планирания график.

Етиопският лидер обаче спести детайли относно финансовата стойност на сключеното споразумение, сроковете за доставка на системите С-400, както и локациите, където ще бъдат базирани машините и противовъздушните батареи.

Въоръжаването на Адис Абеба се случва на фона на множество предизвикателства пред сигурността на страната. Миналия месец бунтовнически алианс започна офанзива срещу правителството в северния регион Тиграй, което разпали наново войната, отнела живота на стотици хиляди хора между 2020 и 2022 г.

По време на предишния конфликт именно въздушното превъзходство на Етиопия, и по-специално масовото внедряване на чуждестранни дронове, помогна за обръщане на хода на сраженията. Подновяването на военните действия доведе и до прекъсване на отношенията със съседна Еритрея, която Адис Абеба обвинява в подкрепа за бунтовниците, въпреки че властите в Асмара категорично отричат тези твърдения.