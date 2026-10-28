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Делото за смъртта на 14-годишния Филип Арсов продължава в Софийския градски съд

Делото за смъртта на 14-годишния Филип Арсов продължава в Софийския градски съд

Трагедията предизвика масови протести и обществено недоволство заради войната по пътищата и шофирането след употреба на алкохол

Софийският градски съд заседава по делото срещу Петър Тодоров, обвинен за смъртта на 14-годишния Филип Арсов, който беше блъснат на пешеходна пътека в центъра на София през септември 2023 г. Трагедията предизвика масови протести и обществено недоволство заради войната по пътищата и шофирането след употреба на алкохол.

Очаква се в рамките на заседанието да бъдат разпитани ключови свидетели на катастрофата и да бъдат обсъдени заключенията на автотехническите и съдебномедицинските експертизи.

Основен акцент ще бъде установяването на точната скорост на автомобила в момента на удара, както и възможността водачът да реагира и да предотврати сблъсъка.

Какво се случи през септември 2023 г.?

14-годишният Филип Арсов загина, след като беше блъснат от автомобил, докато пресичал на обозначена и осветена пешеходна пътека в централната част на столицата.

Според първоначалните данни от разследването колата, управлявана от Петър Тодоров, се е движила с около 90 км/ч при ограничение от 30 км/ч.

Установено беше също, че водачът е бил употребил алкохол.

Ударът се оказал фатален за момчето, което починало на място.

Прокуратурата настоява за тежко наказание

Обвинението срещу Петър Тодоров е за причиняване на смърт при управление на моторно превозно средство след употреба на алкохол и на пешеходна пътека.

Прокуратурата настоява за налагане на най-тежкото предвидено в закона наказание, като се позовава на високата обществена опасност на деянието.

Очаква се защитата да постави акцент върху обстоятелствата около произшествието, включително видимостта, скоростта и спирачния път на автомобила.

През юни 2026 г. делото започна отначало, което допълнително удължи съдебната процедура.

Смъртта на Филип предизвика масови протести

Катастрофата предизвика силен обществен отзвук. Хиляди граждани излязоха на протести с искания за справедливост, по-строги наказания за нарушителите и ефективни мерки срещу опасното шофиране.

В памет на Филип бяха организирани мълчаливи бдения, а граждани и близки на загинали при катастрофи настояха за законодателни промени и по-строг контрол по пътищата.

Случаят се превърна в един от символите на обществената борба срещу шофирането с превишена скорост и след употреба на алкохол.

Близките на момчето продължават да очакват окончателно съдебно решение повече от три години след трагедията.

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