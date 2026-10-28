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Politico: ЕС се отказва от идеята за асоциирано членство на Канада след възражения на четири държави

Politico: ЕС се отказва от идеята за асоциирано членство на Канада след възражения на четири държави

Вместо това Брюксел възнамерява да предложи задълбочаване на отношенията с Отава чрез формулировката „все по-тясно асоцииране“

Европейският съюз се отказва от предложението Канада да получи статут на „асоцииран член“. Вместо това Брюксел възнамерява да предложи задълбочаване на отношенията с Отава чрез формулировката „все по-тясно асоцииране“. Това става ясно от последния проект на съвместната декларация, подготвяна за срещата на върха ЕС–Канада в Монреал, с който разполага Politico.

Промяната идва след възражения от няколко държави членки, които са изразили резерви към идеята за предоставяне на специален статут на Канада.

Германия, Франция, Италия и Гърция възразили срещу предложението

Според дипломатически източници Германия, Франция, Италия и Гърция са сред страните, настояли понятието „асоциирано членство“ да отпадне от съвместната декларация.

Идеята беше представена за първи път през септември от председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен в речта ѝ за състоянието на Европейския съюз.

Предложението обаче е изненадало част от държавите членки и е предизвикало дискусии за бъдещия характер на отношенията между ЕС и Канада.

Какво се променя в декларацията?

Първоначалният вариант на документа предвиждаше Брюксел и Отава да работят за определяне на понятието „асоцииран член“ до следващата среща на върха ЕС–Канада през 2027 г.

Предложението беше свързано с разширяване на сътрудничеството в областта на икономическата сигурност, просперитета и стратегическата автономия.

След направените възражения формулировката е преработена.

В новия текст се посочва, че двете страни ще работят за „все по-тясно асоцииране“ на Канада с Европейския съюз, без това да означава пълноправно членство.

Предвижда се съдържанието на това по-задълбочено партньорство да бъде уточнено до срещата на върха през 2027 г.

Така ЕС запазва намерението си да развива стратегическите отношения с Канада, но избягва въвеждането на нова категория членство.

Окончателното решение все още предстои

Въпреки постигнатия компромис проектът на декларацията все още не е окончателно одобрен.

Държавите членки разполагат със срок до 18:00 часа, за да представят евентуални възражения по текста.

Очаква се документът да очертае бъдещата рамка на сътрудничеството между Европейския съюз и Канада, като постави акцент върху икономическата сигурност и общите стратегически интереси.

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