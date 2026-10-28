Politico: ЕС се отказва от идеята за асоциирано членство на Канада след възражения на четири държави

Европейският съюз се отказва от предложението Канада да получи статут на „асоцииран член“. Вместо това Брюксел възнамерява да предложи задълбочаване на отношенията с Отава чрез формулировката „все по-тясно асоцииране“. Това става ясно от последния проект на съвместната декларация, подготвяна за срещата на върха ЕС–Канада в Монреал, с който разполага Politico.

Промяната идва след възражения от няколко държави членки, които са изразили резерви към идеята за предоставяне на специален статут на Канада.

Германия, Франция, Италия и Гърция възразили срещу предложението

Според дипломатически източници Германия, Франция, Италия и Гърция са сред страните, настояли понятието „асоциирано членство“ да отпадне от съвместната декларация.

Идеята беше представена за първи път през септември от председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен в речта ѝ за състоянието на Европейския съюз.

Предложението обаче е изненадало част от държавите членки и е предизвикало дискусии за бъдещия характер на отношенията между ЕС и Канада.

Какво се променя в декларацията?

Първоначалният вариант на документа предвиждаше Брюксел и Отава да работят за определяне на понятието „асоцииран член“ до следващата среща на върха ЕС–Канада през 2027 г.

Предложението беше свързано с разширяване на сътрудничеството в областта на икономическата сигурност, просперитета и стратегическата автономия.

След направените възражения формулировката е преработена.

В новия текст се посочва, че двете страни ще работят за „все по-тясно асоцииране“ на Канада с Европейския съюз, без това да означава пълноправно членство.

Предвижда се съдържанието на това по-задълбочено партньорство да бъде уточнено до срещата на върха през 2027 г.

Така ЕС запазва намерението си да развива стратегическите отношения с Канада, но избягва въвеждането на нова категория членство.

Окончателното решение все още предстои

Въпреки постигнатия компромис проектът на декларацията все още не е окончателно одобрен.

Държавите членки разполагат със срок до 18:00 часа, за да представят евентуални възражения по текста.

Очаква се документът да очертае бъдещата рамка на сътрудничеството между Европейския съюз и Канада, като постави акцент върху икономическата сигурност и общите стратегически интереси.