МРРБ: Цената от 108 млн. евро за 2,7 км от АМ "Струма" е определена при кабинета "Желязков"

Прогнозната стойност от близо 108 млн. евро с ДДС за проектирането и строителството на 2,7-километров участък от автомагистрала "Струма" е определена по време на правителството на Росен Желязков. Това заявиха от Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) в официална позиция.

Според ведомството на 25 септември 2025 г. Управителният съвет на Агенция "Пътна инфраструктура" взема решение за провеждане на пазарни консултации за определяне на прогнозната стойност на участъка от км 373+300 до км 376+000.

През ноември същата година изпълнителят предупреждава за възможни финансови претенции в размер на 85,7 млн. лева без ДДС при евентуално прекратяване на договора, тъй като липсва разрешение за строеж.

По време на служебното правителство на Андрей Гюров, през април 2026 г., АПИ стартира процедурите за възлагане на проектирането и строителството. Предложената цена е 89,9 млн. евро без ДДС, или приблизително 108 млн. евро с ДДС. Отделно са предвидени над 3,15 млн. евро без ДДС за консултантски услуги.

Защо 2,7 километра струват толкова?

От МРРБ обясняват, че проектът не включва единствено изграждането на пътно платно. Предвидени са нови пътни връзки и възли край Симитли, мостове, надлези, подлези, укрепителни съоръжения и шумозащитни екрани с обща дължина над 5,5 километра.

Проектът включва и реконструкция на водопроводи, електропроводи и друга техническа инфраструктура.

Повече от десет години забавяне

От регионалното министерство припомнят, че първият договор за проектиране и строителство на участъка е подписан още през декември 2015 г.

През следващите години проектът претърпява множество изменения, свързани с трасето, пътните възли и екологичните процедури.

През февруари 2024 г., по време на правителството на Николай Денков, започва препроектиране, предвиждащо удвояване на трасето и изграждане на два пътни възела край Симитли.

На 15 септември 2026 г. регионалният министър Иван Шишков разрешава изработването на изменения в устройствените планове, за да бъде включена и частта от проекта в регулационните граници на града.

От МРРБ подчертават, че изграждането на участъка е обвързано с редица технически и административни процедури, които са забавили реализацията му с години.