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Байерн ще обяви новия договор на Кейн до края на годината

Байерн ще обяви новия договор на Кейн до края на годината
AP/БТА

Двете страни имат принципно споразумение

Байерн Мюнхен и Хари Кейн планират да финализират новия договор на нападателя до края на годината, информира Флориан Плетенберг. Настоящият контракт на нападателя изтича през следващото лято, но ще бъде удължен с още две години - до 2029

Двете страни имат принципно споразумение, като остава да се уточнят няколко дребни детайли. Много малко вероятно е това да стане до дербито с Борусия Дортмунд. "Дер Класикер" е в събота от 19:30 часа на "Алианц Арена". За това е планирано празненство за "Златната топка", която Кейн спечели в понеделник. 

Хари Кейн премина в Байерн от Тотнъм през лятото на 2023 година. През този сезон той има 10 гола и 7 асистенции в 12 мача. 

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