Байерн ще обяви новия договор на Кейн до края на годината
Двете страни имат принципно споразумение
Байерн Мюнхен и Хари Кейн планират да финализират новия договор на нападателя до края на годината, информира Флориан Плетенберг. Настоящият контракт на нападателя изтича през следващото лято, но ще бъде удължен с още две години - до 2029.
Двете страни имат принципно споразумение, като остава да се уточнят няколко дребни детайли. Много малко вероятно е това да стане до дербито с Борусия Дортмунд. "Дер Класикер" е в събота от 19:30 часа на "Алианц Арена". За това е планирано празненство за "Златната топка", която Кейн спечели в понеделник.
Хари Кейн премина в Байерн от Тотнъм през лятото на 2023 година. През този сезон той има 10 гола и 7 асистенции в 12 мача.
🚨⏳ FC Bayern and Harry Kane are aiming to finalise his contract extension until 2029 before the end of this year (signing and announcement). A signing before Saturday’s Klassiker against Borussia Dortmund is currently not planned, unless something extraordinary happens in the next three days. A few (organisational) details still need to be sorted. Deal agreed, with a breakthrough achieved as revealed. A big Ballon d’Or celebration for Kane is planned for Saturday in the stadium. @SkySportDE 🏴— Florian Plettenberg (@Plettigoal) October 28, 2026