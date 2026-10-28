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Джокович обърна Юмбер при завръщането си в Базел

Джокович обърна Юмбер при завръщането си в Базел
АП/БТА

Сърбинът преодоля сет пасив и ще се изправи срещу Ян-Ленард Щруф във втория кръг

Новак Джокович започна с трудна победа участието си на турнира ATP 500 в Базел. Сърбинът надделя над Юго Юмбер с 4:6, 6:3, 6:4 след около два часа и половина игра и се класира за втория кръг.

Това беше първият мач на Джокович в швейцарския град от 15 години. Четвъртият поставен в схемата спечели титлата в Базел през 2009-а, а сега записа втори успех от два двубоя срещу Юмбер.

Французинът започна по-добре и след ранен пробив поведе с 3:1. До края на първия сет той запази преднината си и постави под напрежение бившия номер 1 в света.

Джокович отговори силно във втората част. Сърбинът спечели първите три гейма и задържа пробива си до края, за да изравни резултата в сетовете.

В решаващата част Юмбер получи възможност да пробие още при 1:0, но не се възползва. След това Джокович спечели подаването на съперника за 4:2 и запази аванса си до края.

Французинът завърши с повече печеливши удари - 39 срещу 19, но допусна и 39 непредизвикани грешки. Джокович беше по-ефективен при възможностите за пробив, реализирайки две от осем срещу една от шест за Юмбер.

В следващия кръг сърбинът ще срещне Ян-Ленард Щруф. Германецът се класира напред след победа с 6:4, 6:3 над сънародника си Яник Ханфман.

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