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Локомотив Пловдив надви Фрибур и записа втора победа във ФИБА Къп

Локомотив Пловдив надви Фрибур и записа втора победа във ФИБА Къп
FIBA.com

Джомароу Браун поведе „черно-белите“ с 29 точки при успеха с 95:83 в зала „Сила“

Локомотив Пловдив постигна втората си победа във ФИБА Къп, след като се наложи над швейцарския Фрибур Олимпик с 95:83 в среща от група H. Тимът на Асен Николов изгради преднина още в началото и удържа опитите на гостите да се върнат в мача.

С този успех българският вицешампион вече има баланс от две победи и две загуби в турнира. Фрибур остава с един успех и три поражения.

След трудни първи минути домакините намериха ритъма си в нападение. Томислав Минков, Дъвъръл Рамзи и Джомароу Браун помогнаха на Локомотив да се откъсне с 13 точки до края на първата четвърт.

Джордан Далас също се включи силно, а пловдивчани запазиха контрола и се оттеглиха на почивка при 45:31. След паузата Кристофър Лайкс и Адриен Моерман намалиха изоставането на Фрибур с точна стрелба от дистанция, но Рамзи и Браун отговориха и след 30 минути разликата отново беше 12 точки.

В заключителната част гостите се доближиха на девет точки по-малко от две минути преди края. Локомотив обаче не допусна обрат и запази преднината си до последния сигнал.

Браун завърши с 29 точки и 6 борби за победителите. Минков добави 24 точки и 5 борби, Рамзи се отчете с 23 точки и 9 асистенции, а Далас приключи с 12 точки и 8 борби.

За Фрибур най-резултатен беше Лайкс с 22 точки. Моерман записа 20 точки и 14 борби, а Брайън Колон добави 14 точки.

На 4 ноември Локомотив ще приеме Нефтчи Баку, докато Фрибур ще бъде домакин на ВЕФ Рига.

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