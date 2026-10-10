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Баскетболният ЦСКА се завърна с победа в елита

Баскетболният ЦСКА се завърна с победа в елита
БТА

„Aрмейците" надиграха Политехника (Дупница) със 100:95 точки

ЦСКА отново е част от Националната баскетболна лига две години по-късно, а завръщането в елита бе победоносно. Столичани са 12-кратни шампиони на България, както и рекордьори по спечелени Купи със 17, като днес победиха дебютанта Политехника (Дупница) със 100:95.

„Aрмейците" се радваха на страхотна подкрепа от трибуните в пълната си зала, която беше обновена, включително и с нов паркет. Това бе първи мач за „червените" в НБЛ от май 2024 г. насам и първи от доста време насам с класическата емблема на клуба, която клубното ръководство си върна преди началото на сезона.

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Успехът вероятно е още по-значим за феновете на ЦСКА, защото в отбора на Йордан Бозов присъстват най-вече юноши от школата на клуба и има само един чужденец - Нана Антуи-Боасиако, американец с ганайски корени. Мартин Русев се отличи с 24 точки, 9 борби и 5 асистенции. Антуи-Боасиако добави 23 точки и 13 борби, а пък Александър Алексаднров вкара 19 точки. Иван Димитров бе последният в червено, завършил с двуцифрен актив, реализирайки 15 точки.

В друг мач от първия кръг шампионът Балкан (Ботевград) нямаше проблеми срещу Ботев 2012 (Враца) и спечели с 91:66. Петима играчи на Балкан записаха двуцифрен точков актив, като най-резултатен беше Александър Стоименов с 18 точки.

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