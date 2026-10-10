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Най-важното от спорта на 10.10.2026 година

Най-важното от спорта на 10.10.2026 година
БТА

Спортният екип на Таралеж обобщава новините от деня

Поставиха и вратите на стадион „Българска армия“ (СНИМКА)

Новият стадион „Българска армия“ е на броени дни от фактическото си завършване, а домът на ЦСКА вече се сдоби и с врати. Строителните дейности са във финалната си фаза, като съоръжението от месеци насам формира окончателния си облик. Очаква се оставащите довършителни работи да приключат през следващите няколко дни и седмици.

Роберт Просинечки е фаворит за България, решението идва до дни

Роберт Просинечки се очертава като основен фаворит за поста национален селекционер на България. Хърватската легенда е провела разговори с ръководството на Българския футболен съюз в петък, твърди вестник „Ютарни лист“. Според изданието президентът на БФС Георги Иванов се е свързал с Просинечки след поражението от Исландия и го е поканил в София за преговори.

Ботев Пловдив удари Славия в мача за Илиян Филипов

Ботев Пловдив записа четвърта поредна победа в първенството в първия си мач без убития благодетел на клуба Илиян Филипов. „Жълто-черните" играха в негова памет и това се оказа достатъчна за трите точки срещу Славия (1:0). Голът падна в 46-ата минута, а в негов автор се превърна Алберто Салидо.

Официално: Спряха правата на Кристиано Роналдо

Кристиано Роналдо е временно отстранен от участие за националния отбор на Португалия, докато приключи образуваното срещу него дисциплинарно производство. Новината беше потвърдена официално от местната футболна федерация.

Байерн получи най-бързия гол в историята на Бундеслигата (ВИДЕО)

Байерн допусна най-бързия гол в историята на Бундеслигата при равенството като гост на Аугсбург (2:2). Негов автор стана защитникът Робин Фелхауер, който откри резултата едва 8 секунди след първия съдийски сигнал. Попадението падна след груба грешка на Мануел Нойер. Вратарят не овладя добре върната към него топка, а след това уцели противниковия играч при опита си да я изчисти. Фелхауер се възползва и отбеляза в опразнената врата.

Макс Верстапен с юбилеен 50-и полпозишън във Формула 1

Макс Верстапен продължава силното си представяне през последните седмици и спечели юбилеен 50-и полпозишън във Формула 1. Четирикратният световен шампион ще потегли първи в Гран При на Сингапур, след като спечели квалификацията. По-рано през деня холандецът триумфира и в спринтовата надпревара. 

 

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