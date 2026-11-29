Рома продължава преследването на градския съперник Лацио в Серия А. Тимът на Джан Пиеро Гасперини разгроми Монца с 4:0 на „Олимпико“ в мач от 13-ия кръг и записа пета поредна победа в първенството. За гостите националът Валентин Антов остана неизползвана резерва.

Лацио продължава да властва в Италия след нова победа

„Вълците“ демонстрираха сериозна офанзивна мощ и решиха срещата още преди почивката. Дониел Мален откри резултата, а Матиас Суле се разписа два пъти. Сантяго Кастро оформи крайното 4:0 в добавеното време.

С успеха Рома събра 33 точки и продължава да диша във врата на лидера Лацио (35). Двата римски отбора са сред основните претенденти за скудетото, а предстоящото дерби на 13 декември придобива още по-голямо значение.

Рома удължи и серията си без загуба в Серия А, която вече обхваща 20 поредни срещи. Следващото изпитание за тима на Гасперини е гостуването на Болоня.

Мален пък продължава да впечатлява с представянето си. Нидерландецът вече има 13 гола в първенството и достигна 27 попадения в Серия А през календарната 2026 година. Така той подобри клубния рекорд на Пиетро Манфредини, който беше отбелязал 26 гола през 1960 г.