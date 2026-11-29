Арсенал и Манчестър Сити завършиха наравно 2:2 в голямото дерби от 12-ия кръг на Висшата лига. Двата отбора предложиха драматичен сблъсък на „Емирейтс“, в който домакините успяха да измъкнат точката с късен гол на Юриен Тимбер в 83-ата минута.

Равенството остави „артилеристите“ на върха в класирането с 29 точки, докато Манчестър Сити се изкачи до второто място с 22 пункта.

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Ерлинг Халанд откри резултата в 34-ата минута. Йошко Гвардиол проби в наказателното поле и намери норвежкия голмайстор, който с прецизен удар с десния крак преодоля Давид Рая. Арсенал обаче бързо стигна до изравняване в 40-ата минута. Мартин Йодегор и Христос Цолис комбинираха отлично, а последният центрира към далечната греда. Микел Мерино върна топката с глава към Кай Хаверц, който също с глава направи 1:1.

Манчестър Сити започна по-добре втората част и само три минути след подновяването на играта отново поведе. Аюб Буади проби през центъра, а Енцо Фернандес се включи отлично в наказателното поле и прати топката във вратата на Рая с едно докосване за 2:1.

Арсенал опита да отговори, като Виктор Гьокереш имаше отлична възможност да изравни. Негов удар с глава обаче срещна гредата, а малко по-късно шведът пропусна и от чиста позиция. Домакините продължиха да натискат, докато Сити търсеше възможности за трети гол. В един от ключовите моменти Юриен Тимбер се намеси решително и предотврати сигурно попадение на Гвардиол.

Драматичен край на мача

Натискът на Арсенал даде резултат в 83-ата минута. Джанлуиджи Донарума се размина с топката след центриране от ъглов удар и тя рикошира в тялото на Юриен Тимбер за 2:2. Попадението беше прегледано с ВАР заради съмнения за нарушение срещу вратаря и евентуална игра с ръка на холандеца. След продължителна проверка голът беше признат.

В последните секунди Сити имаше сериозни претенции за дузпа, след като топката срещна ръката на Гьокереш в наказателното поле на Арсенал. ВАР обаче не се намеси и в тази ситуация.