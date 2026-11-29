Двама чуждестранни граждани се намират на борда на танкера "Кайрос", който снощи заседна край нос Колокита в района на Созопол. Към момента няма опасност за живота им и не е установен риск от разлив, съобщи пред БТА заместник областният управител на Бургас Георги Маджаров. По думите му силният вятър и бурното морско вълнение не позволяват да бъдат предприети действия по извеждането на екипажа или преместването на кораба.

Двама от пострадалите при нападението над привърженици на Левски в Марсилия се завърнаха в България с военния самолет "Спартан". Машината кацна през нощта срещу неделя на летище "Васил Левски" в София, съобщава NOVA. Двамата са транспортирани до Военномедицинска академия (ВМА), където са настанени за лечение. По информация на медията състоянието им е стабилно и няма опасност за живота им.

47 влака на Българските държавни железници (БДЖ) се движат със закъснение вследствие на усложнената зимна обстановка в страната, информираха от пресцентъра на дружеството, предава БТА.

Министърът на транспорта и съобщенията Георги Пеев разпореди проверка на летищния оператор „СОФ Кънект“ и на трите фирми за наземно обслужване на столичната аерогара „Васил Левски“ – „Суиспорт България“ (Swissport Bulgaria), „Голдеър Хендлинг“ (Goldair Handling) и „Авиапартнър България“ (Aviapartner Bulgaria). Инспекцията, възложена на Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация“, е провокирана от сериозните затруднения в работата на летището при зимните условия днес.

Предимно малки населени места в областите Пловдив, Кърджали, Пазарджик, Смолян, Стара Загора и Хасково са с нарушено електрозахранване към 14:00 ч. днес. Основните причини за авариите са обилният снеговалеж, силният вятър в отделни райони и множеството паднали дървета и клони, които са скъсали въздушни електропроводи от мрежата за средно и ниско напрежение, съобщиха в ранния следобед от „Електроразпределение Юг“.

Софийският университет "Св. Климент Охридски“ преминава към обучение в електронна среда заради продължаващата криза с отоплението и топлата вода в общежитията в столичния квартал "Студентски град“. От 1 декември 2026 г. учебният процес ще се провежда в електронна среда, а там, където е възможно – в хибридна форма.

„Искам да поясня, че икономическото мнозинство, заедно с някои от партиите в Общинския съвет във Варна, държат мнозинството. Тоест всички решения в Общинския съвет трябва да се взимат от това мнозинство, което очевидно работи срещу кмета и изисква от кмета определени техни интереси да бъдат прокарвани в администрацията. Дори и тези въпросни парцели са само, може би, част от всичките желания, които са имали към кмета.“ Това заяви в ефира на bTV кметът на Варна Благомир Коцев.