„Искам да поясня, че икономическото мнозинство, заедно с някои от партиите в Общинския съвет във Варна, държат мнозинството. Тоест всички решения в Общинския съвет трябва да се взимат от това мнозинство, което очевидно работи срещу кмета и изисква от кмета определени техни интереси да бъдат прокарвани в администрацията. Дори и тези въпросни парцели са само, може би, част от всичките желания, които са имали към кмета.“ Това заяви в ефира на bTV кметът на Варна Благомир Коцев.

Той поясни какъв е казусът със споменатите парцели, казвайки, че „те бяха вкарани в програмата за разпореждане с имоти по тяхно усмотрение“ по предложение на председателя на партията „Български глас“, която е формацията на Даниел Славов. Коцев допълни, че „тези имоти нямаше да бъдат продадени, ако кметът не беше решил да го направи“.

Кметът на Варна каза още, че е бил предупреждаван от въпросния Даниел Славов, че няма да остане на позицията си, ако не изпълнява ангажименти към него. „Когато го питах: „Вие ли се каните да ме сменяте и да слагате ваш кмет?“, думите бяха: „Ами от теб зависи.“

Според Коцев във Варна се е говорило месеци наред, че той ще бъде сменен. „Говореше се за това, че Общинската избирателна комисия ще се събере и ще използва повода, който имаше миналата година – 2025-а – за същите спорни мотиви, за да ме отстрани. Това беше буквално един слух, който витаеше месеци наред из цялото общество, включително и в администрацията на общината. Хора, близки очевидно до тези кръгове – на господин Славов или на други бизнес кръгове – разпространяваха тази мълва, която освен че създаваше едно общо усещане в града, че този кмет си отива, деморализираше и самата администрация да работи“, обясни кметът.

По думите му това е една постоянна тенденция и „един опит да се върне старото статукво преди 2023 година, когато Иван Портних и Даниел Славов – Дънката определяха правилата и управляваха града съвместно“. Според Коцев в последните години на мандата на Иван Портних той е управлявал заедно със Славов, „който управляваше града през кмета Портних“, а това е „дотегнало на целия град“.

Кметът на Варна каза, че е бил на среща с представители на различни бизнеси в града, включително и на ТИМ. „Те също искаха среща, защото очевидно ги интересуваше кой ще бъде следващият кмет. Очевидно те имаха желание да имат влияние, за да могат да бъдат по някакъв начин предпазени от подобен тип натиск, какъвто имаше по време на предишното управление“, обясни Коцев. Той добави, че не са му били поставяни условия. „Аз никога не съм се поддавал на това да ми се поставят условия и никога нямаше да приема, ако, разбира се, не е нещо легитимно и съвсем естествено“, допълни той.

Коцев разказа и как се е стигнало до сегашното положение, в което ОИК във Варна прие решение за неговото отстраняване.

„След като влязохме вече в мандат, местният парламент сформира мнозинство, в което бяха „Продължаваме промяната“, „Демократична България“, „Алтернативата на гражданите“ – всички партии всъщност и местни формации, извън ГЕРБ и партия „Български глас“ на Даниел Славов – Дънката. Това мнозинство обаче изтрая само няколко месеца, след което се разпадна, защото аз отказах да бъда „Портних 2“.“

По думите на Коцев той е отказал да бъде „кмет, който да получава и да изпълнява желанията на определени бизнес кръгове“. Той даде за пример и това, че от него е искано 50% от администрацията в общината да бъде назначена от това, което той отново нарече икономическото мнозинство в Общинския съвет.

„Всъщност аз усетих, че исканията към мен ще бъдат такива и толкова много, че няма да мога да устоя и те ще бъдат в противоречие с обществения интерес“, допълни Коцев.

„Последната стъпка от хронологията е много важна. След като се разпадна това мнозинство, се образува ново мнозинство – между ГЕРБ, „Възраждане“, „Алтернативата на гражданите“, зад която стоят бизнесите, и „Български глас“ на Даниел Славов. Така че това мнозинство работи оттогава досега по един определен начин, при който се гласуват неща в съвета, когато техните икономически интереси по някакъв начин са удовлетворени. Ако те не бъдат удовлетворени, обикновено кметските предложения се блокират и не се приемат. Имало е случаи, в които само защото не съм одобрил даден ПУП (подробен устройствен план) или защото нещо, което е трябвало да получат от администрацията, не са го получили, те са блокирали целия бюджет на града – на 350-хиляден град като Варна.“

Той каза още, че не са му били предлагани пари.