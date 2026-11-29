Бившият футболист на Левски и националния отбор Валери Божинов определи случилото се с българските привърженици на стадион „Велодром“ в Марсилия като опит за убийство. Той разказа за преживения ужас в ефира на bTV и заяви, че според него нападението срещу българските граждани е било предварително организирано.

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Божинов беше сред гостите в предаването „120 минути“, където заедно с главния редактор на Sportal Владимир Стоянов коментира инцидентите около двубоя между Олимпик Марсилия и Левски от Лига Европа.

„Това беше филм на ужасите. Това беше нещо, което аз досега никога не бях виждал. С моята 20-годишна кариера като футболист, такова нещо не бях виждал. Такива ексцесии, такова нападение. За мен това беше инсценирано, за да се наранят български граждани, феновете на Левски“, заяви Божинов.

Бившият нападател категорично отхвърли твърденията за провокации от страна на българските привърженици. Той обясни, че е бил в същия сектор и е видял какво се е случило.

„Никой не е провокирал от нашите фенове, защото аз бях в този сектор, в А сектор заедно с тях. Ние просто пяхме песни на Левски, радвахме се, поздравявахме се, снимахме се и изведнъж екшънът започна. За мен опитът за убийство към български граждани започна!“, добави той.