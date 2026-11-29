Москва обвини германския външен министър Йохан Вадефул, че води конфронтационна политика срещу Русия, а говорителят на Кремъл Дмитрий Песков коментира пред руската държавна телевизия, че думите на дипломата разкриват „дълбока неграмотност“, съобщи агенция ДПА.

Повод за острата реакция стана изказване на Вадефул от миналия понеделник по време на 72-рата годишна сесия на Парламентарната асамблея на НАТО в Берлин. Тогава германският първи дипломат заяви: „Трябва да признаем, че мирът и стабилността в Европа могат да бъдат гарантирани само в противовес на Русия, а не в сътрудничество с нея. Това е нашата трезва оценка.“

В отговор външнополитическият съветник на руския президент Владимир Путин – Юрий Ушаков, иронично постави под съмнение дали Вадефул е произнесъл тези думи в „трезво състояние“, предаде руската държавна телевизия. „Изключително необичайно е да се чуват подобни изявления от външен министър“, допълни Ушаков.

Преди това говорителката на руското външно министерство Мария Захарова също разкритикува Вадефул, оспорвайки познанията му по история. Тя изтъкна, че в миналото нормалните двустранни отношения винаги са носили ползи и за Русия, и за Германия, докато сблъсъците неизменно са завършвали във вреда на Берлин.

На този фон Москва наскоро възобнови инициативата си за разговори върху „бъдещата архитектура“ на европейската сигурност като част от дискусиите за прекратяване на войната срещу Украйна и отправи покана към европейските държави да посетят руската столица. Захарова акцентира върху факта, че Русия обхваща значителна част от европейския континент.

През изминалата седмица руското дипломатическо ведомство на няколко пъти отчете, че поканата за диалог, адресирана до Германия, Франция и Великобритания, продължава да стои без отговор.

От своя страна Украйна предупреди европейските си партньори да не влизат в подобни преговори с Русия, като подчерта, че Европа вече има изградена архитектура за сигурност, която именно Москва системно руши.