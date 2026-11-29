Предимно малки населени места в областите Пловдив, Кърджали, Пазарджик, Смолян, Стара Загора и Хасково са с нарушено електрозахранване към 14:00 ч. днес. Основните причини за авариите са обилният снеговалеж, силният вятър в отделни райони и множеството паднали дървета и клони, които са скъсали въздушни електропроводи от мрежата за средно и ниско напрежение, съобщиха в ранния следобед от „Електроразпределение Юг“.

Най-сериозно засегната е област Пловдив, където частично или напълно без ток са общо 83 населени места, концентрирани предимно в планинските райони. Проблеми с електроподаването има и в 45 населени места в област Хасково, както и в 44 в област Смолян.

За овладяване на аварийната обстановка от „Електроразпределение Юг“ са мобилизирали допълнителен ресурс. На терен работят над 130 аварийни екипа, които продължават дейностите по възстановяване на скъсаните проводници във всички засегнати области. Групите разполагат с нужните материали и специализирана високопроходима техника 4х4, включително моторни шейни, за да достигнат до труднодостъпните точки на повредите.

В дружеството е сформиран и действа Кризисен щаб, който координира работата на екипите. Електроразпределителното предприятие поддържа постоянна връзка с Електроенергийния системен оператор (ЕСО), Министерството на енергетиката и местните власти.