Нова сериозна авария на "Топлофикация София" доведе до влошено топлоподаване в централната част на столицата и други райони, обслужвани от топлорайон "София". Причината е токов удар на територията на ТЕЦ "София", предизвикал пробив в топлопреносната мрежа, съобщиха от дружеството.

Аварията е възникнала на ул. "Кирил и Методий", в участъка между ул. "Вашингтон" и бул. "Мария Луиза".

От "Топлофикация София" уточняват, че всички аварийни екипи са мобилизирани и работят по локализирането на повредата и дренирането на засегнатия участък, за да бъде установен пълният мащаб на аварията.

В част от засегнатите райони топлоподаването вече започва да се нормализира.

Според предварителните разчети на дружеството нормалното отопление ще бъде възстановено за по-голямата част от абонатите до края на днешния ден, 29 ноември.

За малка част от потребителите се очаква проблемът да бъде отстранен преди обяд в понеделник, 30 ноември.

"Топлофикация София" се извинява на своите клиенти за причиненото неудобство и благодари за проявеното разбиране, посочват от дружеството.

Новата авария идва на фона на продължаващите проблеми с топлопреносната мрежа в столицата. През последните дни редица квартали останаха без парно и топла вода, а недоволни граждани организираха протест заради честите прекъсвания на услугата.

По-рано кметът на София Васил Терзиев предупреди, че голяма част от мрежата е силно амортизирана и са необходими мащабни инвестиции за нейното обновяване.