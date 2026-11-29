Никола Цолов е напът да изпусне титлата във Формула 2 след драматично Гран При на Катар. Директният съперник на българина Алекс Дън спечели предпоследното състезание за сезона и събра актив от 219 точки. Цолов остана чак шести и има 213. Така всичко ще се реши в последния кръг в Абу Даби.

Никола Цолов завърши четвърти в спринта на Формула 2 в Катар

Състезанието в Катар завърши за време, вместо с пълния брой обиколки (32). Промяната се наложи заради катастрофа и поправка на предпазната стена. Това доведе и до временно спиране на автомобилите с червен флаг. Цолов стартира седми и реално нямаше много какво да направи след разместването на колоната.

Цолов точно беше направил своето спирането в бокса, когато надпреварата беше спряна заради инцидента на Рафаел Виягомес в последния завой. В същото време основният му съперник в спора за титлата Алекс Дън остана на пистата, направи своя стоп и практически поведе, прескачайки Габриеле Мини, който спря заедно с българина.

Дън спечели пред Ноел Леон и Оливър Гьоте, а зад тях в топ 5 влязоха още Ритомо Мията и Мини. Цолов остана шести пред Лорън ван Хьопен, Куш Майни, Джошуа Дюрксен и Себастиан Монтоя, които оформиха зоната на точките.