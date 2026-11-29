Шампионът на България Марица продължава победната си серия от началото на сезона в Националната волейболна лига за жени (НВЛ). В осмия кръг на първенството "жълто-сините" надиграха категорично отбора на Левски с 3:0 (25:12, 25:19, 25:18) гейма като домакини в зала "Строител".

С този успех Марица увеличи преднината си на върха в класирането, като продължава да има пълен актив от 24 точки и няма загубен гейм до момента. Втори е отборът на ЦСКА с 20 точки, а Левски остава на третата позиция със 17.

В първата част маричанки имаха пълно превъзходство във всеки игрови елемент и нямаха трудности категорично да спечелят първата част с 25:12.

Втората започна със серия от 7:2 точки за Левски, а в средата на гейма "сините" все още имаха преднина при 16:14. Последва обаче серия от 8 поредни точки за "жълто-сините", които обърнаха резултата до 22:16 и това се оказа решаващо за изхода от гейма, който също отиде на сметката на шампионките след 25:19.

Така пловдивчанки пречупиха съпротивата на съперника и в третата част наложиха волята си с 25:18, за да се поздравят с крайния успех.

Най-резултатна за победата на Марица беше Александра Китипова, която реализира 21 точки, докато за "сините" Джоана Алкантара се отличи с 18 точки.