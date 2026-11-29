Председателят на Комисията за децата, младежта и спорта към Столичния общински съвет (СОС) адвокат Димитър Шалъфов сезира Софийската градска прокуратура с искане за незабавно образуване на досъдебно производство във връзка с нападенията над български граждани в Марсилия.

Повод за сигнала е насилието, съпътствало футболната среща между "Левски“ и "Олимпик“ (Марсилия) на 26 ноември, при което пострадаха 11 българи.

Шалъфов настоява да бъде установено дали има данни за опити за умишлено убийство, причиняване на телесни повреди, участие в организирана престъпна група и евентуална терористична цел на нападенията.

"Нападението над български граждани в Марсилия не може да бъде заличено с удобното определение "футболен инцидент“. Зад тези думи стоят ранени хора, уплашени семейства и тежки въпроси, на които френските власти дължат отговор“, заявява общинският съветник.

В сигнала си той се позовава на чл. 5 от Наказателния кодекс, който допуска прилагането на българския наказателен закон спрямо чужди граждани, извършили в чужбина престъпления от общ характер, с които са засегнати интересите на български граждани.

Евентуалното разследване в България може да се проведе в координация с компетентните френски органи.

Шалъфов настоява да бъдат изискани всички относими видеозаписи, полицейски материали и медицински документи, както и да бъдат разпитани пострадалите и свидетелите. Искането му включва установяване както на непосредствените извършители, така и на лицата, участвали в подготовката и организацията на нападенията.

Междувременно военнотранспортният самолет "Спартан“ транспортира днес до България двама от пострадалите в Марсилия.

Още един български гражданин остава в болница "Норд“ в Марсилия, тъй като здравословното му състояние не позволява транспортиране по въздух, съобщиха от Министерството на здравеопазването.