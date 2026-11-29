Министерството на външните работи (МВнР) предупреждава за възможни затруднения във въздушния транспорт в шест европейски държави заради обилните снеговалежи и усложнената зимна обстановка.

От Ситуационния център на ведомството посочват, че са възможни закъснения и отменени полети на летищата в Чехия, Австрия, Унгария, Сърбия, Полша и Швейцария.

По данни на европейските авиационни власти са въведени ограничения в капацитета за приемане и обслужване на самолети. Задължителните противообледенителни процедури също водят до допълнителни закъснения в полетните разписания.

От МВнР препоръчват на българските граждани, пътуващи до и от засегнатите държави, редовно да проверяват актуалния статус на полетите си чрез официалните сайтове и мобилните приложения на авиокомпаниите и летищата.

Пътниците трябва да предвидят повече време за придвижване до летищата, преминаване през проверките за сигурност и осъществяване на планираните прекачвания.

От ведомството призовават пътуващите да спазват стриктно указанията на местните власти и летищните администрации.

Зимната обстановка се отразява и на въздушния транспорт в България. По-рано днес от Летище "Васил Левски“ - София съобщиха за леки отклонения в полетното разписание заради снеговалежа.

От Летище Бургас посочиха, че работят нормално при зимни условия.