Съпредседателят на "Да, България" Ивайло Мирчев отправи критики към "Прогресивна България" заради присъствието на журналиста Мартин Карбовски на младежкия форум на партията в Банско. Повод за коментара му стана публикувана снимка от събитието, на която премиерът Румен Радев поздравява участниците, а Карбовски се вижда на първия ред.

В публикация във Фейсбук Мирчев постави въпроса каква роля има журналистът в политическото обучение на младите членове на управляващата формация.

"Не ми е работа кой по какви партийни семинари ходи. Всеки е свободен да присъства, където пожелае. Но ми е много интересно защо точно Карбовски се оказва толкова близо до политическото обучение на младите в ПБ. Какво в неговото публично поведение и убеждения го прави пример за тях?", написа Мирчев.

Той коментира и публикации, според които Карбовски вече е участвал в подготовката на депутати от "Прогресивна България" за публичните им изяви.

"Има публикации, че вече е обучавал депутатите на Радев как да се държат пред медиите. Не знам дали ще обучава и младежите в Банско. Но наистина се чудя на какво може да ги научи", заяви съпредседателят на "Да, България".

Мирчев засегна и позиция на Явор Дачков, с когото Карбовски участва в политически коментарен формат.

По думите му Дачков е предложил управляващите да разговарят с хората, които контролират големите телевизии, и да определят кои лица повече да не бъдат канени в ефир.

Според Мирчев подобни идеи поставят въпроси за отношението към медийната свобода и политическия плурализъм.

Той подчерта, че политическите партии показват ценностите си не само чрез своите програми, но и чрез хората, които представят като публични авторитети.

"И когато говориш на младите за нова политическа култура, има значение дали им показваш пример за независима журналистика, или за медийна среда, в която опонентите могат да бъдат обвинявани без доказателства, а забранителните списъци се обсъждат като допустим инструмент на властта", написа Мирчев.

В края на публикацията си той уточни, че критиката му не е насочена към правото на Карбовски да присъства на политически събития, а към отношението на управляващата партия към него.

"Да сме съвсем наясно: въпросът, който си задавам, не е какво прави Карбовски в Банско. Въпросът е какво ПБ вижда в Карбовски, което иска да предаде на младите си хора", заключи Мирчев.

По-рано от "Прогресивна България" съобщиха, че премиерът Румен Радев е участвал във форума на новоучредения Национален младежки съвет на партията в Банско.