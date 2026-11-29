България е изправена пред риск от финансова санкция заради неспазване на препоръките на Европейската комисия относно бюджетните разходи. Това заяви евродепутатът от ГЕРБ/ЕНП Андрей Ковачев пред bTV.

Според него основният проблем в проектобюджета за 2027 г. не е толкова размерът на дефицита, колкото прекомерното увеличаване на държавните разходи.

Ковачев посочи, че Европейската комисия препоръчва ръстът на разходите да не надвишава 4,2%, докато в българския бюджет е предвидено увеличение от над 10%.

Евродепутатът даде за пример Франция, която също има висок бюджетен дефицит, но според него спазва препоръките на Брюксел за разходната част.

"Много е важно да се работи заедно по тази тема, за да предотвратим това. Не можем да искаме българските данъкоплатци да плащат нещо, което можем да си спестим", заяви Ковачев.

По думите му предстои Съветът на Европейския съюз да реши дали да потвърди предложената от Комисията санкция.

Той настоя България да предприеме действия преди заседанието през декември, за да убеди европейските институции, че ще изпълни необходимите препоръки.

Ковачев призова управляващите и опозицията да изработят обща позиция, а българските представители в европейските институции да действат координирано.

Евродепутатът отхвърли твърденията за политически мотиви зад евентуалната санкция. Според него Европейската комисия прави оценките си въз основа на финансовите и макроикономическите данни, предоставяни от българското правителство.

По-рано от ЕК уточниха, че процедурата за прекомерен дефицит не е свързана с присъединяването на България към еврозоната, тъй като подобни мерки могат да бъдат предприемани срещу всяка държава членка.

Андрей Ковачев коментира и предложението за въвеждане на данък върху свръхпечалбите в банковия сектор, като подкрепи предупрежденията на Европейската централна банка за възможните негативни последици.

Според него подобна данъчна политика може да отблъсне потенциални инвеститори и да отслаби конкурентоспособността на българската икономика.

"Ако правиш печалба в България, ще ти вземат парите. Не е добре и не подпомага другата цел, която имаме – привличането на инвестиции", коментира евродепутатът.

Той подчерта, че новите инвестиции и производства са сред основните двигатели на икономическия растеж и увеличаването на приходите в държавния бюджет.

Ковачев засегна и преговорите за следващата многогодишна финансова рамка на Европейския съюз за периода 2028–2034 г.

По думите му България може да получи над 22 млрд. евро през следващия програмен период, като съществува възможност сумата да бъде увеличена с още 2 млрд. евро.

Сред основните приоритети за страната той открои кохезионната политика, селското стопанство, транспортната свързаност и сигурността на Черноморския регион.

Според Ковачев България и Румъния са изложени на допълнителни рискове заради близостта си до войната в Украйна и трябва да получат целенасочена европейска финансова подкрепа.

Той определи като недостатъчни предвидените 50 млн. евро за Черноморския център за морска сигурност и настоя в следващия бюджет на ЕС да бъде създаден специален финансов инструмент за региона.

Евродепутатът припомни, че по негови данни около 80% от публичните инвестиции в България се осъществяват с европейско финансиране или съфинансиране.

Затова според него страната трябва едновременно да работи за предотвратяване на бюджетната санкция и за защита на националните си интереси при разпределението на европейските средства.